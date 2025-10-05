Suomalaisasiantuntijoiden mukaan Ukrainan väitettyihin iskuihin Äänisellä Karjalassa kannattaa suhtautua vielä varauksellisesti. Pekka Toverin mukaan Ukrainan sodassa on tapahtunut selvä muutos.

Ukrainan erikoisjoukot (SSO) tekivät ukrainalaismedian mukaan eilen lauantaina iskun venäläiseen sota-alukseen Äänisellä Karjalan tasavallassa.

Kyiv Independentin ja Ukrainska Pravdan siteeraaman SSO:n tiedotteen mukaan Grad-ohjuskorvettiin varhain lauantaina tehty isku osui aluksen konehuoneeseen.

Grad-ohjuskorvetti oli SSO:n mukaan matkalla Itämereltä kohti Kaspianmerta. Alukselta voidaan laukaista esimerkiksi Kalibr-risteilyohjuksia.

Puolustusvoimain entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) kehottaa suhtautumaan mediatietoon varauksellisesti.

Hän huomauttaa, että Ääninen on kovin kaukana Ukrainan alueelta.

– On toki mielenkiintoista, jos sanotaan, että erikoisjoukot ovat iskun tehneet, hän kommentoi MTV Uutisille.

– Ensimmäiseksi herää kysymys, onko Ukraina pystynyt lähettämään erikoisjoukkoja Pietarin pohjoispuolelle, ja jos on, miten.

Lindbergin mukaan nyt olisikin hyvä saada varmistus siitä, miten Grad-ohjuskorvettiin on onnistuttu iskemään.

"Melkoinen voimannäyttö"

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on samoilla linjoilla.

Hänen mukaansa Venäjä on diktatuuri, jossa sisäisen turvallisuuden joukot ovat yhtä isot kuin asevoimat ja joihin on satsattu yhä enemmän rahaa.

– Kaikkea valvotaan, joten olisi melkoinen suoritus, jos syvällä Venäjän puolella pystyttäisiin operoimaan ja iskemään Äänisellä kulkevaan ohjuskorvettiin.

– Jos he ovat tämän tosiaan kyenneet tekemään, se on melkoinen voimannäyttö, Toveri huomauttaa.

Venäjän tuotantokyky yhä voimissaan

Venäjä jatkoi sunnuntain vastaisena yönä ilmaiskujaan Ukrainaan.

Ainakin viisi ihmistä kuoli ja sähköt katkesivat kymmeniltätuhansilta Venäjän ilmaiskuissa Zaporizhzhjaan ja Lviviin Ukrainassa sunnuntain vastaisena yönä, kertoivat viranomaiset.

Lisäksi Puola lähetti hävittäjiään ilmaan Venäjän Ukrainaan tekemien ilmaiskujen vuoksi.

– Isona asiana tässä voisi todeta, että Venäjä kykenee edelleen tuottamaan suuria määriä näitä lennokkeja, Lindberg toteaa.

Lindberg lisää, että Venäjä on viime aikoina edelleen iskenyt Ukrainaan risteilyohjuksilla ja ballistisilla ohjuksilla. Niidenkin tuotanto on yhä käynnissä Venäjällä ja tuotantokyky olemassa.

– Nämähän ovat tulleet sellaisina suurina aaltoina, joilla Venäjä pyrkii kyllästämään Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmän.

Lindbergin mukaan Venäjän paine Ukrainaa kohtaan ei ole ainakaan vähentynyt.

– Voisi sanoa, että ilmasodankäynnin määrä ja intensiteetti ovat olleet vain kasvamaan päin.

Toveri: Sodassa tapahtunut selvä muutos

Toverin mukaan Ukrainan sodassa on tapahtunut selvä muutos.

– Vaikka Venäjä on koko kevään ja kesän armottomasti painostanut, se on saavuttanut hyvin vähän menestystä, pystynyt valloittamaan muutaman sadan neliökilometrin tosi suurilla tappioilla ja näyttää että hyökkäyskyky on ainakin väliaikaisesti hiipunut, Toveri listaa.

Hänen mukaansa ei näytä siltä, että rintamilla saataisiin ratkaisua. Sodankäynti näyttää myös muuttuneen enemmän kaukotaisteluksi.

Toveri arvioi lisäksi, että Venäjä yrittää katkaista ukrainalaisten selkärangan väsyttämällä heitä jatkuvilla hyökkäyksillä.

– Venäläiset ovat koko ajan kehittäneet hyökkäystaktiikoitaan ja -tekniikoitaan tehden ne vaikeammiksi torjua.

Toverin mukaan tuore isku Lviviin on esimerkki uudesta taktiikasta, jossa keskitetään voimaa. Yhtä kaupunkia vastaan käytettiin kymmeniä ohjuksia ja satoja shahed-lennokkeja.

Lisäksi hyökkäys kesti koko yön ja ihmiset joutuivat olemaan suojassa tuntikausia.

Toverin mukaan Ukraina vastaa tähän omilla pitkän matkan kyvykkyyksillään.

– Nyt pyritään iskemään Venäjän selustaan, iskemään sen talouteen, joka on Venäjän heikoin kohta. Samalla tuodaan sota kotiin, koska Vladimir Putin on pyrkinyt tietoisesti pitämään kansalaiset irti sodasta.

Toverin mukaan Ukraina pyrkii omilla pitkän kantaman iskuillaan tuomaan sodan venäläisten siviilien tietoisuuteen.