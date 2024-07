Ukraina: Venäjä hyökkää uudella taktiikalla Kiovaan

Käihkö: "Pidäke on mennyt"

– Venäjä on turhautunut ja pidäke tehdä näitä hyökkäyksiä on mennyt. Ehkä Venäjä on miettinyt, että Ukrainaan tulisi myötämielinen hallinto, jolloin olisi hyvä, että sillä olisi tiettyjä kriittisen infrastruktuurin edellytyksiä, Käihkö pohtii.

– Nyt Venäjällä on turhauduttu lukkiutuneeseen tilanteeseen ja on etsitty uusia kohteita, joihin ei olla aikaisemmin hyökätty, hän jatkaa.

– Ukrainan sodassa on ollut tietynlaisia rajoituksia, ehkä neuvoteltujakin: Jos me emme hyökkää tällaiseen kohteeseen, älkää te hyökätkö tuollaiseen kohteeseen, Käihkö katsoo.

Pidäkkeitä on yhä olemassa. Esimerkiksi ydinvoimaloita vastaan hyökkäämistä on selvästi vältetty, joskin Etelä-Ukrainan Zaporizhzhjan ydinvoimalan turvallisuustilanne on ollut jatkuva huolenaihe sodan alusta alkaen. Ydinvoimalan alue on tällä hetkellä Venäjän miehittämä.