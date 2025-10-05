Isku osui median mukaan venäläiseen ohjuskorvettiin, joka pystyy laukaisemaan risteilyohjuksia.
Ukrainan erikoisjoukot (SSO) on tehnyt iskun venäläiseen sota-alukseen Äänisellä Karjalan tasavallassa, kertoi Ukrainan media, muun muassa Kyiv Independent ja Ukrainska Pravda.
Lehden siteeraaman SSO:n tiedotteen mukaan Grad-ohjuskorvettiin varhain lauantaina tehty isku osui aluksen konehuoneeseen. SSO lupasi kertoa myöhemmin lisää yksityiskohtia iskusta.
Grad-ohjuskorvetti oli SSO:n mukaan matkalla Itämereltä kohti Kaspianmerta. Alukselta voidaan laukaista esimerkiksi Kalibr-risteilyohjuksia.
Kyiv Independentin mukaan Grad on raskaasti aseistettu korvetti, joka kykenee liikkumaan myös matalissa vesissä.
Venäjän ilmaiskut jatkuivat
Venäjä jatkoi sunnuntain vastaisena yönä ilmaiskujaan Ukrainaan. Ainakin yksi ihminen kuoli ja yhdeksän haavoittui Zaporizhzhjaan Kaakkois-Ukrainaan tehdyssä iskussa, kertoivat alueen viranomaiset Telegram-viestikanavalla.
Puolan asevoimien operatiivinen johto kertoi viestipalvelu X:ssä nostaneensa hävittäjiään ilmaan turvatakseen ilmatilansa sekä suojellakseen kansalaisia. Asevoimien päivityksen mukaan myös maassa olevat ilmatorjunta- ja tutkajärjestelmät olivat valmiustilassa.
Puola nosti hävittäjiään ilmaan myös viikko sitten, kun Venäjä hyökkäsi voimalla Ukrainaan.
Venäjä on lisännyt hyökkäyksiään Ukrainan energiainfrastruktuuria kohtaan sään kylmetessä. Tällä viikolla Venäjä aloitti suuret iskut Ukrainan kaasuinfrastruktuuriin. Lauantaina iskujen vuoksi sähköt olivat poikki noin 50 000 kotitaloudelta