Vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen piti palata Ukrainan Lvivistä kotiin lauantaina. Venäjän ohjusisku esti lähdön aikataulussa.

Li Andersson ja Jussi Saramo ovat palanneet Länsi-Ukrainasta Lvivistä pohjoismaalaisista ja saksalaisista europarlamentaarikoista ja kansanedustajista koostuvan delegaation kolme päivää kestäneeltä matkalta. Lähtö viivästyi, kun Venäjä kohdisti mittavan ilmaiskun kaupunkiin. Iskussa kuoli ainakin neljä ihmistä.

– Näimme tehtaasta tulleen savupilven matkalla kohti rajaa. Matkalla oli myös asuinalueita, joihin iskuja oli tullut. Siellä oli palavia rakennuksia ja palokunta työn touhussa, Andersson kertoo Helsingin Sanomille.

– Me pystyimme jatkamaan matkaamme kotiin rajan yli, mutta ukrainalaiset elävät sodan ja ilmahälytysten keskellä joka ikinen päivä epävarmuudessa. Siksi meidän on tärkeää kuunnella auttamisessa ennen kaikkea ukrainalaisten itsensä ääntä, koska he itse tuntevat parhaiten omat tarpeensa, maan ongelmat sekä myös toiveensa Ukrainan tulevaisuudelle, Andersson ja Saramo painottavat puolueen tiedotteessa.

Jussi Saramo ja Li Andersson Lvivissä Lychakivin sotilashautausmaalla.

Kaksikko tapasi matkalla Lvivin kaupungin johtoa, ammattiliittojen aktiiveja sekä muun muassa ihmisoikeuskysymysten tai loukkaantuneiden auttamisen parissa työskenteleviä ukrainalaisia. Tavoitteena oli heidän mukaansa saada tietoa sodan tilanteesta suoraan ukrainalaisilta.

– Keskeinen viesti on edelleen sama: Ukrainan tulevaisuus riippuu siitä, onnistuuko se torjumaan Venäjän laittoman hyökkäyksen. Siksi tuen vankkumaton jatkuminen niin rahallisesti kuin sotilaallisesti on ensisijaista. Meidän tulee myös auttaa yhteiskunnan nousemista jaloilleen tukemalla kriisissä olevaa asuntotuotantoa – tällä hetkellä ihmiset jopa palaavat miehitetyille alueille, koska ei ole muuta paikkaa, Andersson kommentoi tiedotteessa.

Saramo korostaa, että Ukraina on vakavissa talousongelmissa sodan takia, ja velkojen anteeksiantaminen olisi kansainväliseltä yhteisöltä "konkreettinen ja tärkeä kädenojennus". Ukraina käyttää velkojen maksuun jo sodan ollessa käynnissä satoja miljoonia vuodessa, Saramo sanoo.