Pekka Haavisto paljastaa Suomen suurimmat Trump-huolet – ymmärtää USA:n kiinnostusta Grönlantiin

Kansanedustaja ja entinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) nostaa Ukrainan tulevaisuuden yhdeksi Suomen suurimmista huolista liittyen Donald Trumpin politiikkaan. Haavisto on tällä viikolla MTV:n Uutisextran vieraana.

Yhdysvaltojen tuleva presidentti Donald Trump herättää huolta monissa Euroopan valtioissa, koska hänen politiikkansa linjasta ei ole varmuutta esimerkiksi Ukrainan tuen jatkumisen suhteen.

– Arvaamattomuus jatkuu. Suurin huoli meillä liittyy Ukrainaan. Muita huolia ovat ilmasto- ja ympäristökysymykset. Trumpin ensimmäisellä kaudella hänen hallintonsa ei halunnut edes kuulla ilmastonmuutoksesta, Pekka Haavisto sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Trump on kertonut, että hän haluaa tavata Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Tapaamishalu herättää kysymyksiä siitä, minkälainen diili Trumpilla on mahdollisesti mielessä Ukrainan sodan lopettamiseksi.

– Euroopan ja Ukrainan roolien pitäisi olla vahva sopimisessa. Kyseessä on Ukrainan tulevaisuus ja Eurooppa on ollut merkittävä auttaja Ukrainalle. Trumpin nimittämä erityislähettiläs on nyt sanonut, että Ukrainan kysymys ratkaistaan sadassa päivässä. Hallinto on nyt realistisempi, sillä aiemmin Trump puhui yhdestä päivästä, Haavisto pohtii.

Tapaamispaikasta käydään myös jo spekulaatioita.

– Sveitsi ja Serbia ovat tarjonneet tapaamispaikkaa Trumpille ja Putinille. Myös Arabiemiraateilla on toimivat suhteet molempiin maihin. Tavoite varmaan on, että tapaaminen olisi mahdollisimman pian, mutta agendan sopiminen tapaamiselle vie kuitenkin aikansa, Haavisto sanoo.

Suomen on Haaviston mielestä pyrittävä vaikuttamaan Yhdysvaltoihin yhtenäisellä viestillä muun Euroopan tai muiden Pohjoismaiden kanssa.

Grönlanti on Yhdysvaltojen huoli

Trump ehti jo tapansa mukaan aiheuttaa kohua, kun hän sanoi olevansa valmis käyttämään jopa sotilaallista voimaa Grönlannin ja Panaman kanavan hankkimiseen.

Trumpin neuvottelutaktiikka herättää niin huolta kuin ymmärrystä maailmalla.

– Trumpin tyyli jatkuu sellaisena, että ensin tuodaan esille äärimmäinen positio ja siitä lähdetään takaisinpäin. Tyyli herättää paljon huolta. Jotkut pitävät taktiikkaa myös hyvänä. Tämä kertoo paluusta aikaan, jossa suurvallat koittavat paaluttaa omaa valtaansa ja mahtiaan, Haavisto arvioi.

Yhdysvalloilla on Haaviston mukaan perusteltu huoli seurata, miten Grönlannille käy.

– Grönlanti on haaveillut itsenäisyydestä ja grönlantilaiset ovat olleet kriittisiä Tanskaa kohtaan. Kyseessä olisi kuitenkin vain noin 50 000 asukkaan valtio, jolla olisi suuri pinta-ala. Mitä tapahtuisi sen turvallisuudelle itsenäisenä? Venäjä ja Kiina olisivat odottamassa. Sitä Yhdysvalloissa mietitään, Haavisto toteaa.