Pekka Haavisto ei lähde ehdolle kuntavaaleihin – HS: Pyörsi päätöksensä pormestariehdokkuudesta

Vihreiden kansanedustaja, entinen ulkoministeri Pekka Haavisto ei lähde ehdolle ensi kevään kuntavaaleissa Helsingissä.



Pekka Haaviston mukaan häntä on kysytty vihreiden pormestariehdokkaaksi mutta hänellä on kalenterissa paljon kansainvälisiä pyyntöjä. Hän sanoo, ettei tässä tilanteessa pystyisi täysipainoisesti keskittymään kuntapolitiikkaan.



– Valinta on kuitenkin ollut poikkeuksellisen vaikea, Haavisto kuvailee tiedotteessa.



Helsingin Sanomien mukaan Haavisto oli tiistaina alkuillasta haastattelussa kertonut suostuneensa vihreiden pormestariehdokkaaksi Helsingissä.



HS:n mukaan Haavisto on kuitenkin pyörtänyt päätöksensä. Lehden mukaan Haavisto kertoi tänään keskiviikkona, että hän on yön yli saanut tiedon mahdollisesta kansainvälisestä tehtävästä. Haavisto ei kertonut HS:lle, mistä tehtävästä olisi kyse.