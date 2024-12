Turkki haluaa palauttaa maassa olevat yli kolme miljoonaa syyrialaispakolaista kotimaahansa.

Turkilla on hyvin suuri intressi saada valtava pakolaismäärä turvallisesti palaamaan Syyriaan, sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.).

– Uskon, että tietynlainen sopimus tällä uudella vallanpitäjällä Turkin kanssa [tilanteen] kehityksestä on. Jos siellä [Syyriassa] ihmisoikeuksia poljetaan tai taistelut jatkuvat, pakolaisten paluu on mahdotonta.

Syyrian kapinalliset ovat nimenneet siirtymäajan hallinnon johtoon Muhammad al-Bashirin.

Haavisto uskoo, että moni syyrialainen haluaa palata kotimaahansa. Haavisto kuvailee kuitenkin tilannetta herkäksi.

Syyrian sisällissota on ollut verinen, ja sen aikana on raportoitu lukuisista ihmisoikeusrikkomuksista ja esimerkiksi kemiallisten aseiden käytöstä.

– Tietysti täytyy toivoa, että ihmiset, jotka ovat rikkoneet lakia ja syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin, heidän tekonsa käsitellään ja Syyriassa oikeudessa tuomitaan, mutta senkin pitää tapahtua oikeudenmukaisesti.

Haavisto: Syyrian tulee itse vastata oikeusprosesseistaan

Haaviston mukaan on tärkeää, että Syyria itse vastaa omista oikeusprosesseistaan ja eri asioiden tutkinnasta.

– Ja tarvittaessa totta kai saada kansainvälistä apua siihen.

Yksi Syyrian lähitulevaisuuden suurista kysymyksistä on turvallisuus. Maan vankiloista on vapautettu tuhansia ihmisiä, joista osa on ilman oikeudenkäyntiä tuomittuja poliittisia vankeja, mutta joukkoon mahtuu muitakin.

– Nyt kun vankiloista ihmisiä vapautuu, niin siellä varmaan ihan tavanomaisiakin vankeja tulee vapaaksi.

Katso koko haastattelu artikkelin alun videolta.

