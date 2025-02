Trumpilla on kiire tyrehdyttää miljardeja nielevä vuotava haava – "Hän haluaa rauhan pääsiäiseksi"

Yhdysvaltojen ja Venäjän edustajat tapaavat tänään Saudi-Arabiassa. Ulkoministeri Marco Rubio kohtaa Venäjän ulkoministerin, konkaridiplomaatti Sergei Lavrovin.

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen raportoi, että tapaamisella lämmitellään Venäjän ja USA:n kahdenvälisiä suhteita, ja valmistellaan mahdollisia neuvotteluja, joilla Ukrainaan saadaan rauha.

– Rubio sanoi amerikkalaismedialle, että jos Saudi-Arabian neuvottelut menevät hyvin, lopulta myös Ukraina ja Eurooppa mahtuvat neuvottelupöytään, Karppinen sanoo.

Karppisen mukaan Trumpin hallinto vaikuttaa ajattelevan, että mitä enemmän väkeä neuvotteluissa on mukana, sen hitaammin prosessi etenee.

– Trumpilla tuntuu olevan kiire. Huhutaan, että hän haluaa rauhan pääsiäiseen mennessä. Trumpin näkökulmasta Ukraina on rasite, mihin valuu liikaa dollareita, ja sotaa on nimitetty vuotavaksi haavaksi.

– Resursseja halutaan muun muassa Aasiaan, ja jos Trumpia äänestäneiltä miljoonilta amerikkalaisilta kysyy, moni sanoo, että tämä on vain tervettä järkeä.

1:28 Katso Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme raportti: Näin Atlantin takana ajatellaan neuvotteluista.

Mutta entä Eurooppa?

Talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta kommentoi neuvottelujen alkua Huomenta Suomessa. Professorin mukaan Saudi-Arabian tapaamiselta voi odottaa jo jotain ratkaisuja.

– Pääosin tässä sovitaan isosta prosessista, jonka yhtenä osana Ukrainan sodan päättäminen on. Eli miten edetään myös pakotteiden ja muiden suhteiden normalisoimisen osalta, Eloranta arvioi.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kerrotaan matkustavan Saudi-Arabiaan, mutta varsinaisiin neuvotteluihin hän ei tämänhetkisten tietojen perusteella osallistu.

– Uskon, että Ukraina pyrkii keskustelemaan Yhdysvaltain edustajien kanssa samanaikaisesti, jotta siellä ei sovita mitään sellaista perustavanlaatuista, johon Ukraina ei missään nimessä suostu.

– Siinä mielessä Ukrainalla on rooli ikään kuin osana keskusteluja, mutta varsinaisten neuvottelupöytien ulkopuolella.

Miten Eurooppa sitten voisi auttaa?

Onko Euroopalla mahdollisuus päästä vielä neuvottelupöytiin?

Professori Elorannan mukaan Euroopalla on prosessissa ilman muuta rooli, mutta asiat etenevät nyt Donald Trumpin hallinnon linjausten mukaisesti.

– Euroopasta tulee osa tätä rauhandiiliä, erityisesti siltä osin, että se tarjoaa esimerkiksi turvatakuita, rauhanturvaajia ja jälleenrakennusapua. Varmaan lopullisissa neuvotteluissa Eurooppakin on mukana.

Mutta miksi Rubio ja Lavrov tapaavat nimenomaan Saudi-Arabiassa?

– Saudi-Arabia on tietenkin Yhdysvaltain läheinen liittolainen, mutta se on myös valtio, joka on brics-maille (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiinan ja Etelä-Afrikka) hyvin mieluisa sopimuskumppani.

– Siinä mielessä he sopivat molemmille osapuolille. Arabivaltioilla on myöskin ollut hyvin aktiivinen rooli erilaisissa konflikteissa viime aikoina.