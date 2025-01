Elina Valtonen: Suomi keskittyy Trumpin tekoihin, ei puheisiin – "En usko, että lähtee painostamaan Tanskaa"

Suomi keskittyy lähtökohtaisesti Trumpin tekoihin eikä puheisiin, ulkoministeri Valtonen sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ei usko, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump turvautuisi voimakeinoihin tai painostukseen Tanskaa kohtaan.

Trump sanoi aiemmin tällä viikolla, ettei hän sulje pois sotilastoimien mahdollisuutta saadakseen Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvaltain hallintaan.

– En usko, että hän lähtee painostamaan asiassa Tanskaa. Täytyy muistaa, että YK:n peruskirja on erittäin tärkeä myös Yhdysvalloille, ja siihen kuuluvat alueellinen koskemattomuus ja suvereniteetti. Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö Yhdysvallat tätä kunnioittaisi, Valtonen sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Valtonen toivoo, ettei Trump ryhtyisi myöskään taloudellisiin painostuskeinoihin, kuten kauppatulleihin Tanskaa kohtaan.

Trump on väläytellyt asettavansa tuontitulleja useille maille, muun muassa Kiinalle ja Kanadalle.

– Olemme viestineet Yhdysvaltojen suuntaan, että kauppatulleja ei tulisi asettaa ystävämaita kohtaan. Ne haittaavat paitsi samat arvot jakavia, samassa liittokunnassa toimivia maita, myös Yhdysvaltoja itseään. Tariffiuhkailu ei kuulu perhepöytään, Valtonen sanoo.

"Trumpin toimintatapa on, mikä on"

Trumpin lausunnot ovat herättäneet keskustelua myös siitä, kuinka sitoutunut maa on jatkossa Natoon ja Naton yhteiseen puolustukseen.

Onko Yhdysvallat Trumpin johdolla liittolainen, johon Suomi voi luottaa?

– Suhteemme Yhdysvaltoihin on hyvä. Yhdysvallat ja maailmankaikkeus on kestänyt jo yhden Trumpin kauden. Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö näin olisi myös tästä eteenpäin.

Valtosen mukaan Suomi keskittyy lähtökohtaisesti Trumpin tekoihin, eikä pelkkiin puheisiin.

– Trumpin toimintatapa on, mikä on. En näkisi, että tässä on minkäänlaista hätää tai vaaraa edessä.

"Eurooppa kestää Muskin avaukset"

Valtonen uskoo, että Eurooppa kestää hyvin myös muun muassa miljardöörin, viestipalvelu X:n omistajan Elon Muskin avaukset.

Musk on muun muassa raivostuttanut Britannian hallituksen kommenteillaan maan äärioikeistolaisista levottomuuksista. Lisäksi hän kommentoi vastikään viestipalvelu X:ssä, että Britannian Reform -puolueen johtaja Nigel Farage tulisi laittaa vaihtoon.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoi olevansa huolissaan siitä, että Musk sekaantuu Yhdysvaltain ulkopuolisten maiden sisäpolitiikkaan.

Trump on nimittänyt Muskin hallintoonsa johtamaan uutta tehokkaan hallinnon toimielintä.

– Uskon, että Euroopassa kestämme oikein hyvin Muskin avaukset. Päinvastoin, keskustelua saa ja pitää olla.

Valtonen sanoo kannattavansa sananvapautta viimeiseen asti, mutta toisaalta kiinnittäneensä huomiota siihen, ettei sananvapauden puolesta vedonnut Musk ole ottanut kantaa esimerkiksi Kiinan sananvapaustilanteeseen tai Venäjän ihmisoikeustilanteeseen esimerkiksi vankien kohtelun osalta.

– Epäkohtia tietysti tästä maailmasta löytyy, mutta se on tässä kieltämättä kiinnittänyt huomiota.

– Mutta sanoja ja mielipiteitä tähän maailmaan mahtuu, niitä vaan lisää. Argumenttia vastaan pätee aina paras vasta-argumentti.

Valtonen itse ei ole harkinnut lähtemistä pois X:stä monien muiden suomalaispoliitikkojen tavoin. Myöskään ulkoministeriöllä ei tällä hetkellä ole aikeita poistua X:stä.

– Toki jos haluaa itselleen mukavan illanviettohetken, niin se ei ehkä ole hetki, jolloin kannattaa X avata.

Katso Valtosen koko haastattelu MTV Katsomosta.