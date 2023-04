Pearl on maailman pienin koira – yllättävä yhteys aiempaan ennätyksen haltijaan!

2-vuotias chihuahua nimeltä Pearl on virallisesti säkäkorkeudeltaan pienin elossa oleva koira, kertoo Guinnessin ennätystenkirja. Koiralla on korkeutta 9,14 senttimetriä. Pituutta päästä takapuoleen sillä on 12,7 senttiä ja se painaa 553 grammaa.