Patrik Laineella on valtava työ raivata itselleen tilaa Montreal Canadiensin tulosyksikköihin, kun hän palaa pelikuntoon. Erityisesti Canadiensin ylivoima on ollut loistavaa suomalaislaiturin poissaolon aikana.

Viime vuosina lukuisia loukkaantumisia ja haasteita kokenut Laine, 27, kävi keskivartalon lihasvamman leikkauksessa lokakuun loppupuolella. Tuolloin arvioitiin, että hän on sivussa 3–4 kuukautta.

Jos arvio pitää kutinsa, Laine voisi palata tositoimiin aikaisintaan tammikuun lopussa. Canadiens pelaa viimeisen ottelunsa (runkosarjan 57:s peli) ennen olympiataukoa 4. helmikuuta. Leijonat aloittaa Milano-Cortinan olympiaturnauksen 11. helmikuuta, ja tähän junaan Laineella on kiire. Olympiajoukkueet nimetään jo tammikuun alussa.

Kävi Laineen olympiamatkan kanssa miten tahansa, kisojen jälkeen hänen pitäisi raivata itselleen merkittävä pelipaikka Canadiensissa – jo senkin takia, että hän pelaa sopimuksensa viimeistä vuotta. Laineen kaltaisen taitopelaajan kohdalla tämä tarkoittaa paikkaa kahdessa kärkiketjussa ja ylivoimalla.

Laineen ennen loukkaantumistaan lokakuussa pelaamia viittä ottelua peilaten tämä näkymä vaikuttaa epärealistiselta. Suomalaisen peliaika pyöri tuolloin 12–13 minuutin paikkeilla, ja hänet oli jo siirretty kakkosylivoimakoostumukseen.