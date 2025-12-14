Jääkiekon NHL:ssä New Jersey Devils otti kotivoiton Anaheim Ducksista lukemin 4–1. Ottelun tähtikaartiin nousi Devilsin Juho Lammikko, joka kirjautti kaksi syöttöpistettä. Kyseessä olivat Lammikon kuluvan kauden ensimmäiset tehopisteet.

Ottelun kärkinimiin lukeutuivat lisäksi Lammikon Devils-kollegat, yhden maalin viimeistellyt Stefan Noesen ja maalivahti Jake Allen, joka torjui 30 laukausta.



Ducksin suomalaisveskari Ville Husso oli huilivuorossa, ja joukkueen maalia vartioi Lukas Dostal. Dostal torjui 18 kertaa.



Florida Panthers kukisti vierasjäällä Dallas Starsin selvin lukemin 4–0. Panthersin voittoa oli siivittämässä suomalaishyökkääjä Anton Lundell, jonka 1–0-osumasta kirjattiin syöttöpiste Eetu Luostariselle. Lundell kirjautti itse niin ikään syöttöpisteen.

Lundellin maali oli todella näyttävä sooloujutus aivan ottelun toisen erän alussa.



Lundellilla on kuluvalta kaudelta koossa tehot 9+16 ja Luostarisella 3+10.



Panthersin Niko Mikkola sekä Dallasin suomalaiset Mikko Rantanen, Roope Hintz, Miro Heiskanen ja Esa Lindell jäivät ilman tehopisteitä.

Heistä Hintz loukkaantui edellisessä ottelussa Heiskasen lyöntilaukauksen johdosta. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että välittömästi kaukaloon palannut hyökkääjä selvisi säikähdyksellä.

Aho ja Kapanen jäivät pisteittä

Carolina Hurricanes haki voiton Philadelphia Flyersistä 4–3-vierasvoiton.



Otteluun haettiin ratkaisu voittolaukauskilpailusta, jossa myös Carolinan suomalaishyökkääjä Sebastian Aho pääsi yrittämään ratkaisua. Ainoana verkon perälle laukoi Carolinan . New York Rangers otti kotiyleisönsä edessä 5–4-jatkoaikavoiton Montreal Canadiensista. Ottelun voittomaalin laukoi kun jatkoaikaa oli pelattu lähes kolme minuuttia. Canadiensin jäi ottelussa pisteittä. Minnesota Wild voitti vuorostaan kotonaan Ottawa Senatorsin lukemin 3–2. Ottawan suomalaismaalivahti torjui 22 laukausta.