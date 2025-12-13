NHL:ssä pelaava Vancouver Canucks on kaupannut kapteeninsa Quinn Hughesin Minnesota Wildiin.

Vaihtokaupan myötä hyökkääjät Marco Rossi ja Liam Öhgren sekä puolustaja Zeev Buium siirtyvät vuorostaan Vancouverin riveihin. Lisäksi kanadalaisseura saa ensimmäisen kierroksen varausvuoron ensi kesän NHL-varaustilaisuuteen.



Tähtipuolustaja Hughesilla, 26, oli kauppahetkellä kesken kahdeksas vuosi Vancouverissa. Seura varasi Hughesin ensimmäisellä kierroksella vuoden 2019 varaustilaisuudessa. Hän allekirjoitti Vancouverin kanssa vuoden 2021 lokakuussa yhteensä kuuden vuoden mittaisen ja 47,1 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.



Hughes on pelannut NHL-urallaan 459 runkosarjaottelua, joista hänellä on tilillään kaikkiaan 432 tehopistettä. Hänen pistesaldonsa on suurempi kuin yhdelläkään puolustajalla seuran historiassa.



Tällä kaudella Hughes on ollut jäällä 26 ottelussa ja kirjannut tehot 2+21. Hän johti kauppahetkellä joukkueen sisäistä pistepörssiä.



Hän voitti parhaalle puolustajalle annettavan Norris Trophyn kaudella 2023–2024.



– Tämä ei todellakaan ole helppo päivä seuralle, sanoi Canucksin GM Patrik Allvin NHL:n verkkosivujen mukaan.



– Quinn Hughes on ollut iso osa organisaatiota, loistava ihminen ja loistava jääkiekkoilija, jolla on paljon ennätyksiä, Allvin lisäsi.