Patrik Laine joutuu kuukausiksi sivuun. NHL-seura Montreal Canadiens kertoo, että joukkueen suomalaishyökkääjä on käynyt leikkauksessa.
Canadiens tiedotti lauantaina, että Laine on käynyt leikkauksessa keskivartalon lihasvamman takia. NHL-seura arvioi 27-vuotiaan olevan sivussa kolmesta neljään kuukautta.
Ennuste tarkoittaa sitä, ettei Laine välttämättä kuntoudu ajoissa päästäkseen Leijonien mukaan olympialaisiin. Olympiaturnaus pelataan helmikuussa Italiassa.
Laine on avannut kautensa NHL:säs murheellisesti. Suomalaishyökkääjä pelasi viisi ensimmäistä ottelua, joissa hän onnistui saalistamaan vain yhden syöttöpisteen. Peliaikaa kertyi keskimäärin 12,5 minuuttia per peli.
Neljästä edellisestä ottelusta sivussa ollutta Lainetta odottaa kuitenkin nyt pidempi huili NHL-kaukaloista.