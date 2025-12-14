Florida Panthersin nuori ykkössentteri loisti Dallasin nollaamisessa.

Jääkiekon NHL:n kahden viime kauden mestarin Florida Panthersin alkukausi on ollut ailahtelevainen, mutta joulun alla menestysjoukkueen tuloskäyrä sojottaa vahvasti pohjoiseen.

Florida nappasi Suomen aikaa sunnuntaiaamuna jo neljännen voittonsa reiluun viikkoon, kun joukkue nollasi vieraskentällä tylysti läntisen konferenssin kakkosena majailevan Dallas Starsin 4–0. Alkutahdit Floridan vierasvoitolle löi Anton Lundell, joka harhautteli komean avausmaalin toisen erän avaussekunneilla.



Lundell nousi taitavasti Dallasin puolustajien ohi ja kiepautti kiekon verkkoon ohi Dallas-vahti Jake Oettingerin. Lundellin soolosuoritus toi ottelun amerikkalaisselostajalle mieleen Floridan loukkaantuneena olevan kapteenin Aleksander Barkovin mailankäsittelytaidot.



– Hänen pelinumeronsa on 15, mutta tuo olisi voinut olla numeron 16 tekosia. Aivan kuin Aleksander Barkov ja hänen liikkeensä, selostaja ihasteli Lundellin harhautusta.



Lundell, 24, pelaa Floridan ykkössentterinä, sillä kapteeni Barkov parantelee polvivammaansa pitkälle ensi vuoteen.



Syötön Lundellin maaliin antoi ketjukaveri Eetu Luostarinen. Lundell antoi myös syötön Brad Marchandille, joka iski ottelun loppuniitin tyhjään maaliin.



Lundell on matkalla uransa tehokkaimpaan runkosarjakauteen NHL:ssä. Hän on tehnyt tällä kaudella 31 ottelussa tehopisteet 9+16=25, joten tahti enteilisi 66 pisteen kautta.

"Tuntui pudotuspeliottelulta"

Dallas onnistui saamaan vain 15 laukausta kohti Sergei Bobrovskin vartioimaa Florida-maalia. Venäläismaalivahti masensi Mikko Rantasen, Roope Hintzin, , ja muut Dallasin pelaajat NHL-runkosarjauransa 52. nollapelillä. Ottelun avauserässä joukkueille merkittiin vain neljä laukausta maalia kohden. – Tämä tuntui pudotuspeliottelulta. Molemmat joukkueet puolustivat todella hyvin ja ottelun tempo oli todella korkea, Lundell sanoi Panthersin verkkosivuilla. Florida on joutunut tulemaan syyskaudella toimeen ilman kahta eliittihyökkääjäänsä, sillä myös yhdysvaltalainen on vielä sairastuvalla. Joukkue on parin pisteen päässä pudotuspelipaikasta, kun runkosarjakausi on vanhentunut runsaan kolmanneksen.