Jarmo Kekäläiselle saattaa aueta pian huippupesti, kertovat lähteet The Athleticille.

NHL-seuran Buffalo Sabres on Athleticin mukaan käynyt sisäisiä keskusteluja seuran nykyisen general managerin Kevyn Adamsin korvaamisesta. Hän on toiminut tehtävässä viisi ja puoli vuotta.

Sabres on tällä hetkellä vieraskiertueella, eikä mahdollisista potkuista päätetä lähteiden mukaan ennen tulevaa maanantaina, kun joukkue palaa kotiin.

Adamsin sopimus kattaisi vielä ensi kauden. Hän ei ole saanut seuran kurssia käännettyä, eikä pudotuspelipaikkaa ole irronnut. Buffalon pelit ovat päättyneet runkosarjaan jo 14 vuotta putkeen.

Jos Adams saa potkut, on korvaaja tarjolla erittäin lähellä. Suomalainen Jarmo Kekäläinen liittyi seuraan neuvonantajaksi toukokuussa. Kekäläinen toimi 11 vuoden ajan Columbuksen GM:n tehtävässä. Hän sai potkut helmikuussa 2024.

The Athleticin mukaan Kekäläinen olisi looginen valinta GM:ksi. Hänen valintansa puolesta puhuu kokemus, jota löytyy huomattavasti enemmän kuin Adamsilta.

Kekäläinen on juuri nyt Suomessa, mutta hän on ollut säännöllisesti mukana organisaation arjessa ja "tehnyt suuren vaikutuksen".

Fanit kypsyneet

Urheilullisen alhon lisäksi Adamsin kerrotaan olevan seuran kannattajien epäsuosiossa. Adamsin viime kauden lausunnot aiheuttivat kohua joukkueen fanien keskuudessa. Adams sanoi, ettei Sabres ole vapaiden pelaajien suosikkikohteita. Hän linjasi tiukasti, että seuran on noustava pudotuspelijoukkueeksi, jotta se esimerkiksi putoaa pois vapaiden pelaajien siirtokieltolistoilta.