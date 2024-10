NHL:ssä muhii suomalainen jymy-yllätys

Montreal avaa kautensa tulevana keskiviikkona kotihallissaan Toronto Maple Leafsia vastaan. Viimeisen pudotuksen alla Kapanen on jopa kiinni aloittavan miehistön paikassa.

– Hän on näyttänyt, että hän osaa monia juttuja jäällä. Minusta hänellä on aika hyvä pohja 200 jalan (koko kaukalon mitan) pelaajaksi. Hän on mielestäni osoittanut sitä koko leirin ajan, arvioi Canadiensin päävalmentaja Martin St. Louis.