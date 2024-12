Kommentti: Patrik Laine, tämä ei riitä

Kuin uudestisyntynyt Patrik Laine mättää ylivoimamaaleja NHL:ssä, mutta suomalaistähden pelissä on edelleen tutut ongelmat, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Vuoden NHL-kaukaloista sivussa ollut Patrik Laine, 26, on saanut unelmastartin pestilleen Montreal Canadiensissa. Maalintekijä elää maaleista, ja niitä Laine on mättänyt nyt kuusi seitsemään otteluun. Samalla suomalainen on voittanut Canadiensin kannattajat puolelleen.

Laine on tehnyt kauden kaikki maalinsa ylivoimalla, pääasiassa tutuksi tulleella reseptillä vasemmalta laidalta. Esimerkiksi hattutemppuottelussa Buffalo Sabresia vastaan suomalaisen osumat syntyivät lähes samoilta luistimen sijoilta, ja kaksi niistä 5–3-ylivoimalla.

Patrik Laine ja muistokiekot ensimmäisestä hattutempusta Montreal Canadiensissa.

Mistä tämä kertoo? Ensinnäkin Laineella on maaginen kyky laukoa yllättävästi, kovaa ja tarkasti. Toiseksi hänellä on ollut hämmästyttävän paljon tilaa käyttää tuhoisinta asettaan, vaikka hänen vaarallisuutensa ei pitäisi enää tulla yhdellekään vastustajalle yllätyksenä.

Laineen laukaisutaito ei ole katoamassa mihinkään, mutta on selvää, ettei hän tee ylivoimaosumia samalla tahdilla läpi kauden. Jatkossa vastustajat alkavat merkata Laineen tehokkaammin. Lisäksi tulikuuma lapa viilenee ainakin ajoittain.

Verkon tulisi siis heilua myös tasaviisikoin.

Laineen NHL-uran 210 maalista 76 on syntynyt ylivoimalla. Se on 36,2 prosenttia osumista. Vertailun vuoksi toisen oikealta laukovan maalipyssyn, Washingtonin Aleksandr Ovetshkinin vastaava lukema on 36,4. Laineen edellä kesän 2016 varaustilaisuudessa huudettu Toronton Auston Matthews on laukonut 25,4 prosenttia osumistaan ylivoimalla.

Laineen pelilliset ongelmat NHL:ssä ovatkin korostuneet vuosien saatossa, ja myös nyt, juuri 5 vs. 5 -kiekossa. Tehotilasto oli tasokkaassa Winnipeg Jetsin joukkueessa usein positiivinen, mutta sittemmin se on valahtanut Columbuksessa ja Montrealissa pakkaselle.

Otanta on vielä Canadiensissa pieni, mutta seitsemän ottelun teholukema -5 tasakentällisin ei mairittele. Laineen ollessa jäällä tasaviisikoin Canadiens on laukonut 50 kertaa, kun vastustajan lukema on peräti 103. Suhdeluku on ylivoimaisesti heikoin joukkueen sisällä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Patrik Laine on villinnyt Canadiens-fanit ylivoimamaaleillaan.

Loistokas ylivoimapeli on hieno asia, ja se on helpottanut Laineen starttia Montrealissa mittavan paussin jälkeen, mutta suomalaishyökkääjän pitkän tähtäimen parannuskohteet pomppaavat esiin tilastoista. Hänestä ei koskaan tule – eikä tarvitsekaan tulla – Aleksander Barkovin kaltaista jääkiekon kokonaisvaltaista virtuoosia, mutta peli ei saa vuotaa ottelusta toiseen omassa päässä.

Sen tietää myös Laine itse.

– Ottelu oli omalta osaltani keskitasoa. Jos maaleja ei lasketa, olen pelannut paljon parempia otteluja tekemättä maaliakaan. Ylivoimalla kiekko meni sisään. Sen ulkopuolella eritykseni oli melko keskiverto, Laine kommentoi hattutemppumiehenä Buffalo-voiton jälkeen.

Lausunnosta paistaa läpi omaa esitystä vähättelevä taitava mediapeli. Tämän lisäksi se osuu myös maaliinsa. Ylivoimavirtuositeettia tarvitaan, mutta parannettavaakin on paljon.

Sitä tarvitsee Patrik Laine, Montreal Canadiens ja myös Leijonat ensi helmikuussa.