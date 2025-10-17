Patrik Laine ei pelaa NHL-kautta loppuun Canadiensin paidassa, uskoo Montrealin kanadalainen kiekkoasiantuntija Dany Dubé.

Laine on pelannut kauden ensimmäiset viisi ottelua Montrealin nelosketjussa, eikä tehopisteitä ole kertynyt kuin yhden maalisyötön verran. Montrealin 3–2-jatkoaikavoitossa Nashville Predatorsia vastaan Laine jäi jälleen nollille.

Ottelun yhteydessä Montrealissa arvostettu kiekkoanalyytikko Dubé antoi Laineelle tiukkaa palautetta ja sanoi, että suomalaishyökkääjä ansaitse paikkaansa tai palkkaansa joukkueessa.

– Kun pelaaja nostaa 8,7 miljoonan dollarin palkkaa, eikä tuota tulosta, ei ole enää tekosyitä. Silloin on hallittava peliä riippumatta siitä, kenen kanssa pelaa, Dubé jyrähtää TVA Sportsin ottelulähetyksessä.

– (Päävalmentaja) Martin St-Louis ei ole velvollinen etsimään hänelle pelipaikkaa, hänen on ansaittava se itse.

Laine sai Montrealin edellisessä ottelussa jääaikaa reilut 12 minuuttia. Dubé alleviivaa, miten näin suurta liksaa nauttivalta pelaajalta on syytä odottaa jatkuvasti enemmän.

– Tuolla hinnalla on oltava kuuden parhaan (pelaajan) joukossa, ensimmäisessä ylivoimapelissä, ja tehtävä maaleja. Muuten tällainen pelaaja on ylellisyys, johon kellään ei voi varaa.

Dubén mukaan Laine ei tuo juurikaan lisäarvoa tasakentällisillä pelatessa, vaikka se on jääkiekko-ottelun tärkein vaihe. Kanadalaisanalyytikon mielestä Laine tulisikin korvata 25-vuotiaalla Joe Velenolla, joka ei toistaiseksi ole mahtunut lainkaan NHL-joukkueen pelaavaan kokoonpanoon.

– Veleno on St-Louisille hyödyllisempi kuin Laine. Hän voittaa aloituksensa ja on luotettava. Hän pelaa kuin mies, joka haluaa pysyä NHL:ssä, Dubé vertaa.

Dubé on seurannut Montrealia vuosikausia. Hänen kerrotaan tuntevan seuran pelaajia ja valmentajia myöten.

– Tämä on joukkue, joka ei koskaan luovuta. Ja he, jotka luovuttavat, katoavat täältä, Dubé tiivistää viitaten Laineen tulevaisuuteen Montrealissa.

Montreal palaa kaukaloon Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä, kun se isännöi New York Rangersia.