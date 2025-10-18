Patrik Laineen aika Montreal Canadiensin kokoonpanossa on käymässä vähiin, jos suomalaishyökkääjän otteet eivät parane, Montreal Hockey Inside Out -vodcastissa arvioidaan.

Laineen, 27, alkukausi perinteikkäässä seurassa on ollut pettymys. Pohjois-Amerikasta kantautuneiden tietojen mukaan Laineella oli alla onnistunut kesäharjoituskausi, mutta lähes 9 miljoonan dollarin keskipalkkaa nauttivan maalipyssyn vastuu oli vähäinen jo harjoitusotteluissa.

Runkosarjan alkuviikkoina hän on ollut yksi Canadiensin vähiten vastuuta saaneista pelaajista, ja viiden ottelun teholukema on vain 0+1.

Arvostetun paikallismedian Montreal Gazetten toimittajan Stu Cowanin isännöimässä vodcastissa on käsitelty Laineen tilannetta. Torstaina julkaistussa jaksossa vieraina olivat Canadiensin vuoden 1986 mestaruusjoukkueen pelaajat Chris Nilan ja Rick Green.

Laineen kohdalla spekuloitiin muun muassa sillä, päästääkö päävalmentaja Martin St. Louis pian Joe Velanon katsomon puolelta kokoonpanoon Laineen kustannuksella.

– En usko, että se olisi kova päätös tälle valmentajalle. Luulen, että jos joku ei tee hänen mielestään omaa osaansa, pelaaja löytää itsensä katsomosta, Nilan aloitti.

Nilan uskoo, että Laine saa vielä hiukan aikaa. Suomalainen alusti Ivan Demidovin upean tasoitusmaalin Seattle Krakenia vastaan viime tiistain kierroksella.

– Sen tämä kaveri osaa. Hän ei saa aikaan mitään koko pelissä, ja yhtäkkiä hän laukoo maalin ylivoimalla. Kuinka kauan se riittää tälle valmentajalle? Saa nähdä. Hän haluaa kaverilta tasaisuutta, varsinkin tasaviisikoin. Hän (Laine) ei pystynyt todistamaan viime kaudella, että hän antaisi hyvän panoksen tasaviisikoin. Ylivoima oli hänen aseensa, Nilan pyörittelee.

0:33 Näin Patrik Laine avasi kuluvan NHL-kauden pistetilinsä.

Rick Greenin arvio Laineesta on tylympi.

– Laine näyttää olevan ajoittain potkun perässä.

– Hänellä on tarvittavat taidot, mutta se ei tarkoita mitään, jos et ole valmis käyttämään niitä jokaisessa vaihdossa, Green toteaa tylysti.

Hän uskoo, että katsomokomennus saattaisi olla hyvin raskas isku Laineelle.

– Mielestäni siitä pitää olla hieman huolissaan, miten hän reagoisi ja millainen mielentila hänellä olisi, jos hänen pudotettaisiin kokoonpanosta. Hänelle pitää antaa enemmän aikaa, ja katsoa pystyykö hän kasvattamaan panostaan. Jos ei, muutos pitää tehdä, Green summasi.

Canadiensin kausi jatkuu kotiottelulla New York Rangersia vastaan Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä.