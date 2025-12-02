Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres otti makean kotivoiton pohjoisrajan takaa vieraaksi saapuneesta Winnipeg Jetsistä. Sabresin maalia vartioinut Ukko-Pekka Luukkonen torjui ottelussa 23 kertaa.

Suomalaisvahdin seulan läpi pääsi vain Jetsin Kyle Connorin ohjaama osuma, joka livahti Luukkosen jalkojen välistä maaliin.

Isäntäjoukkue kiipesi vahvaan kolmen maalin johtoon jo aloituserässä, mikä sai Jetsin vaihtamaan maalivahtiaan toisen erän alkuun. Eric Comrien tilalle tullut Thomas Milic ei kuitenkaan saanut pideltyä buffalolaisia, ja isännät lunastivat lopulta voiton luvuin 5–1.

Comrie torjui avauserässä 11 kertaa. Milicille torjuntoja kertyi 15.

Jets on hävinnyt viisi kuudesta viime ottelustaan. Sabres puolestaan on kerännyt neljä voittoa kuudesta viime pelistään.

Husso onnistui Anaheimin maalilla

Anaheim Ducks puolestaan saapui Missouriin kurittamaan St. Luis Bluesia. Vieraat luistelivat voittoon luvuin 4–1.

Anaheimin maalilla vartioi jälleen Ville Husso, joka pysäytti kiekon 21 kertaa. Suomalaisen ohitti vain , jonka luistimen ja mailan kautta kiekko kimpoili maaliin avauserässä.