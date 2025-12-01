Jääkiekon NHL:ssä Dallas Stars kaatoi kotikaukalossaan Ottawa Senatorsin lukemin 6–1. Dallasin maaleista yhteensä neljässä viuhui suomalaislapa, sillä Mikko Rantaselle kirjattiin ottelusta kolme syöttöpistettä ja Roope Hintzille kaksi.
Rantasella on kuluvalta kaudelta tilillään kymmenen maalia ja 23 syöttöpistettä. Hintzin tehopistesaldo on 8+14.
Rantanen nousi syöttöpelillään myös ottelun tähtien joukkoon. Kirkkaimpana loisti kuitenkin Dallasin Wyatt Johnston, joka kuittasi ottelusta hattutempun ja yhden syöttöpisteen.
– Bing bong, kirjoitti Dallas Stars somejulkaisussaan Rantasen toisesta syöttöpisteestä.
Hintz ja Dallasin suomalaispuolustaja Miro Heiskanen saivat päätöserässä kumpikin kahden minuutin rangaistuksen.
Ottawan suomalaismaalivahti Leevi Meriläinen oli huilivuorossa ja maalilla nähtiin Linus Ullmark. Ruotsalaisveskarin haaviin tarttui kaikkiaan 20 laukausta.
Bedardille kaksi maalia ja syöttöpiste
Chicago Blackhawks otti kotivoiton Anaheim Ducksista maalein 5–3.
Anaheim oli ehtinyt karata ensimmäisessä erässä jo kolmen maalin johtoon, mutta Chicago lähti purkamaan tilannetta vielä erän lopulla Tyler Bertuzzin ylivoimamaalilla.
Chicago sai Anaheimin kiinni lopulta toisessa erässä, kun Colton Dach viimeisteli 3–3-tasoituksen Teuvo Teräväisen syötöstä.
Voiton chicagolaisille lunasti lopulta Connor Bedard ottelun päätöserässä. Bedard teki ensin voittomaalin erän puolivälissä ja kasvatti vielä erän lopulla joukkueen maalisaldoa iskemällä tyhjään verkkoon. Hänelle kirjattiin lisäksi kaksi syöttöpistettä.
Bussille ensimmäinen nollapeli NHL:ssä
Carolina Hurricanes isännöi Raleigh'ssa Calgary Flamesia niukkamaalisessa kohtaamisessa. Varsinaisella peliajalla ei syntynyt maalin maalia, ja ratkaisu jouduttiin hakemaan jatkoajalta.
1–0-voittomaalin iski Carolinalle Nikolaj Ehlers, kun jatkoaikaa oli pelattu kolmisen minuuttia.
Ottelun ykköstähti oli Carolinan maalivahti Brandon Bussi, joka torjui NHL-uransa ensimmäisen nollapelin. Hän torjui Calgarya vastaan kaikkiaan 15 laukausta.
Bussi on ehtinyt pelata liigassa yhteensä kahdeksan ottelua ja torjunut voiton näistä seitsemässä.