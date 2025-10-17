Helsingin Jokerien paluuottelu entiselle Hartwall-areenalle, eli nykyiselle Veikkaus-areenalle on loppuunvarattu.
Jokerit tekee odotetun paluun Ilmalaan perjantaina 24. lokakuuta, kun se isännöi Veikkaus-areenalla Joensuun Kiekko-Poikia.
Aiemmin oli jo tiedossa, että luvassa olisi Mestiksen uusi yleisöennätys. Perjantaiaamuna Jokerit tiedotti, että ottelu on nyt loppuunvarattu.
Jokerit tarkentaa, että saatavilla on ainoastaan VIP-lippuja, minkä lisäksi muita lippuja voi vielä vapautua myyntiin.
Jokerit ilmoitti myös pelaavansa kaikki tämän kauden ottelunsa Veikkaus-areenalla legendaarisissa sinissä peliasuissaan. Jokerien on määrä pelata Ilmalassa ainakin yhdeksän ottelua.