Kaapo Kakko purki turhautumistaan – ihmetteli päävalmentajansa päätöstä: "En ole ollut huonoin pelaaja"

Kaapo Kakko ei ole takonut tälläkään kaudella New York Rangersille suuria pistemääriä, mutta on osoittanut luotettavuutensa esimerkiksi plusmiinustilastollaan +10. Joukkueen toiseksi paras lukema ei kuitenkaan riittänyt päävalmentaja Peter Laviolettelle, joka istutti Kakon sunnuntaina St. Louisia vastaan katsomon puolelle. Kakko ei tuohtumustaan peitellyt.

Rangers kohtaa Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Nashville Predatorsin, jota vastaan Kakko vaikuttaisi palaavan kokoonpanoon. Toimittajakunnan eteen turkulainen saapui tiistain aamujäiden yhteydessä silti kallella kypärin.

– Olin yllättynyt. Tiedän, että valmentajien on tehtävä jotain häviöiden jälkeen. Se on mielestäni silti helppo ratkaisu tarttua nuoreen kaveriin ja heivata hänet ulos kokoonpanosta. Siltä se minusta tuntuu, Kakko sanoi New York Postin toimittajan Mollie Walkerin mukaan.

Tiistain harjoituksissa Kakko nähtiin jälleen Rangersin kakkosylivoimassa.

– Myös vanhempia pelaajia on penkitetty. Tekemäni päätökset ovat kovia päätöksiä. Joukkueemme, Kaapon, meidän on pelattava paremmin. Olemme voittaneet kolme ottelua viimeisestä 13:sta, eikä se ole riittävän hyvin. Meidän kaikkien on pelattava parempaa jääkiekkoa, Laviolette vastasi.

– Pidän mieluummin viestintämme minun ja hänen (Kakko) välisenä. Mielestäni on oikein olla turhautunut. On hyväksyttävää olla turhautunut. Jokainen haluaa pelata, ymmärrän sen sataprosenttisesti.

Kakon pistesaldo näyttää 29 ottelun jälkeen lukemia 4+10.

– En ole ollut liikaa jäällä vastustajien maalien aikana. En ole ollut huonoin pelaaja, mutta silti olin ulkona kokoonpanosta, Kakko ihmetteli.

Useaan otteeseen siirtohuhujen kohteena ollut hyökkääjä valittiin aiemmin maajoukkueeseen, joka valmistautuu helmikuussa pelattavaan Four nations -turnaukseen.