Jääkiekkoilija Aleksanteri Kaskimäki sai viikon alkuun mieluisia uutisia, kun NHL-seura St. Louis Blues kutsui suomalaishyökkääjän riveihinsä.

St. Louisin AHL-farmijoukkueessa Springfield Thunderbirdsissä viime kaudesta lähtien pelannut Kaskimäki saapuu paikkaamaan Bluesin loukkaantumissumaa. Kaskimäki ei ole pelannut urallaan vielä NHL-ottelua.



St. Louis kertoi verkkosivuillaan, että joukkueen hyökkääjä Jimmy Snuggerud on useita viikkoja sivussa rannevamman takia. Myös toinen St. Louis -hyökkääjä Aleksei Toroptshenko on tulevista peleistä sivussa.



Keskushyökkääjänä pelaava Kaskimäki, 21, on Joensuun Jokipoikien kasvatti. Hän pelasi vuosikymmenen alussa Liigaa Helsingin IFK:ssa. St. Louis varasi Kaskimäen vuoden 2022 NHL-varaustilaisuudessa numerolla 73.



Kaskimäki on tehnyt AHL:n Springfieldissä tällä kaudella 16 ottelussa tehopisteet 4+3=7.



St. Louis kohtaa Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä kotiottelussaan Anaheim Ducksin.