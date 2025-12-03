Dallas Stars taipui New York Rangersille jatkoajalla maalein 2–3, kun taas Florida Panthersin vaikeudet NHL:ssä saivat jatkoa.
Dallasin tähtihyökkääjä Mikko Rantanen onnistui maalinteossa, kun muut suomalaiset jäivät ottelussa pisteittä.
Maali oli Rantaselle kauden yhdestoista (11+23=34). Edelliseen kolmeen peliin Rantanen on takonut huimat tehot 1+5.
Florida Panthers kärsi puolestaan musertavan 1–4-tappion Toronto Maple Leafsille. Floridan ainoa maali syntyi alivoimalla ja sen syötti Anton Lundell.
Florida on nyt hävinnyt kolme ottelua peräkkäin, joista kaikki vieläpä kotihallissaan. Kahden edelliskauden Stanely Cup -voittajat majailevat 25 pelatun ottelun jälkeen itäisen konferenssin sarjataulukon pohjalla.
Juuse Saroksen Nashville Predators kaatoi puolestaan Calgary Flamesin selvästi luvuin 5–1. Saros torjui ottelussa 27 kertaa.