NHL-seura Tampa Bey Lightningin suomalaishyökkääjä Niko Huuhtanen on siirtymässä näiltä näkymin takaisin Eurooppaan.

Tampa Bay asetti suomalaishyökkääjä Niko Huuhtasen tiistaina vaihtolistalle, tarkoituksena purkaa hänen sopimuksensa. Asiasta uutisoi NHL-toimittaja Elliotte Friedman.

Huuhtasen toukokuussa 2024 allekirjoittaman kolmivuotisen tulokassopimuksen oli määrä kestää vuoteen 2027 saakka. Suomalaispyssy varattiin NHL:ään Lightningiin vuonna 2021 koko varaustilaisuuden viimeisellä vuorolla.

Huuhtanen siirtyi Pohjois-Amerikkaan viime kaudeksi sen jälkeen, kun hän oli iskenyt kaudella 2023-24 SM-liigassa 19 maalia ja 46 tehopistettä Jukureiden paidassa.

NHL:ään Espoon Bluesin kasvatti ei kuitenkaan päässyt harjoitusotteluiden lisäksi yrittämään. Viime kaudella laitahyökkääjä iski AHL:ssä 51 otteluun tehot 8+12. Tällä kaudella Huuhtanen on pelannut AHL:ssä vain viisi peliä tehoin 0+3.

Ruotsalaistoimittaja Mattias Persson kertoo viestipalvelu X:ssä, että Huuhtanen on käynyt neuvotteluja SHL-seurojen kanssa. Sveitsi on kuitenkin myös mahdollinen kohde suomalaiselle.