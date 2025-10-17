Montreal Canadiensin suomalaislupaus Oliver Kapanen iski jo kauden kolmannen maalinsa jääkiekon NHL:ssä, kun Nashville Predators kaatui jatkoajalla 3–2-lukemin.
Kapanen iski maalinedustalta 1–1-tasoituksen kolmannessa erässä Juuse Saroksen vartioimaan Nashvillen maaliin.
Katso maali ylälaidan videolta.
Montrealin Cole Caufield laukoi ratkaisumaalin jatkoajan viimeisillä sekunneilla. Sarokselle kertyi ottelussa 27 torjuntaa.
Kauden avauspelinsä hävinnyt Montreal on nyt neljän ottelun voittoputkessa.
Jatkoajalle venyi myös Toronto Maple Leafsin ja New York Rangersin kohtaaminen, joka ratkesi jo jatkoajan ensimmäisellä minuutilla Toronton Auston Matthewsin 2–1-osumaan.
Rangersin ainoasta osumasta vastasi Juuso Pärssinen, joka ohjasi kiekon maaliin päätöserän alussa. Pärssiselle osuma oli kauden ensimmäinen.
Rantasella tehot 2+4 neljään peliin
Dallas Stars hävisi kotiottelunsa Vancouver Canucksia vastaan 3–5-lukemin.