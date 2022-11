Näin Patrik Laine lähestyy Tampereen NHL-pelejä – koko seuran kriisi painaa mielessä

Laine on Tampereen NHL-pelien ykkösnimi, ykköskasvo. Hän on se, jolla tapahtumaa on markkinoitu.

– Omaa pärstää näkee ihan tarpeeksi julisteissa sun muissa. Kyllä tämä on silti Columbus vastaan Colorado. Satun vain pelaamaan toisessa joukkueessa. Hienoa, että on päässyt mukaan mainoslakanoihin, ja toivottavasti pystyn vetämään porukkaa halliin. Mutta kyllä tässä silti vedetään ihan porukkana eteenpäin, Laine sanoo MTV Urheilulle.

Blue Jackets saapui maanantaina Suomeen. Sen jälkeen joukkue on viettänyt aikaa erinäköisten ohjelmanumeroiden parissa. Ohjelmassa on ollut simulaattorigolffia, komediaa, saunomista ja sun muuta.

– Tässä on saanut olla kotosuomessa ja on saanut jakaa tämän kokemuksen huippuäijien kanssa. Se on ollut siistiä. Viimeksi, kun oli täällä, silloin oli erinäköiset kaverit mukana. Joukkuekaverit ovat nyt vaihtuneet ja on kiva kuulla, että jengi on tykännyt siitä, mitä olemme tehneet. Toivottavasti kaikki tämä ei ole ollut ihan perseestä. Noh, se nähdään, kun kysellään, että mitä mieltä kukanenkin oli tästä reissusta, Laine toteaa koko Suomen matkasta.

Muuttuuko kurssi

Laineen omaan alkukauteen on mahtunut huomattavia haasteita. Suomalaishyökkääjän kyynärpää vääntyi heti ensimmäisessä runkosarjaottelussa, minkä myötä hän joutui muutaman viikon ajaksi sivuun.

Jo sitä ennen ja sen jälkeen Laineen oma pelaaminen on näyttänyt raikkaalta. Erilaiselta kuin aiemmin.

– Kuulin tuosta jo ennen taukoa, että näytän nopeammalta ja niin edelleen. Oma tekeminen on tuntunut ihan hirveältä, mutta hyvä, että se on näyttänyt joltain muulta. Varjopuoli siinä, että ei pääse pudotuspeleihin, on se, että tulee pitkä kesä alle. Sain käytettyä sen hyödykseni. Sain hyvän ja ehjän treenijakson alleni. ”Sasha” (Aleksander Barkov) piiskasi hyvin, ei ollut mitään valittamista, Laine sanoo aiheeseen liittyen.

Edellisen kerran, kun NHL vieraili Suomessa, Laine paukutti kahteen otteluun neljä maalia. Osaltaan tätä kautta odotusarvot ovat nyt tapissa.

– Viimeksi oli hyvä, jos vessassa ehti käydä. Silloin oli kauhea kiire koko ajan. Nyt on ehtinyt vähän rentoutumaan ja nauttimaan tästä reissusta. Lähdemme taistelemaan pisteistä. Hienoa olisi, jos saisi vähän itsekin onnistumisia. Kuitenkin tulosyksikössä tässä ollaan, niin silloin pitää yrittää auttaa jengiä raapimaan pisteitä, Laine toteaa.

Paine näkyy Blue Jacketsissa. Joukkueen alkukausi on ollut enemmän kuin heikko.

Blue Jackets on tällä hetkellä koko itäisen konferenssin viimeisenä. Eli sillä paikalla, missä sen ei pitäisi olla.

Varsinkin kesän huippuhankintojen, kuten Johnny Gaudreaun tulon myötä.

– Tuntuu siltä, että oikein kellään ei ole itseluottamusta, emmekä uskalla tehdä edes helppoja juttuja pelien sisällä. Pelkäämme ikään kuin pelaamista ylipäätänsä. Se näkyy ihan tuollaisissa perinteisissä jutuissa kuten poikkikentän syötöissä. Ne eivät mene edes sinnepäinkään. Kun ei ole itseluottamusta ja puristamme mailasta, niin eihän se homma toimi. Yritämme jostain löytää onnistumisia ja teemme töitä sen eteen. Ei tässä muu auta, Laine sanoo seuransa nykytilanteesta.

Blue Jacketsille tarjoutuu hieno sauma kurssinkääntöön Tampereella.