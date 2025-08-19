Venäjän kiekkoikonille tehdään kunniaa Yhdysvalloissa

NHL-jääkiekkoliigan Detroit Red Wings juhlistaa tammikuussa seuran entistä venäläistähteä Sergei Fjodorovia. Detroitia 13 kauden ajan edustaneen Fjodorovin, 55, pelinumero 91 jäädytetään ennen 12. tammikuuta Detroitissa pelattavaa Carolina Hurricanes -ottelua, Red Wings kertoi tiistaina.

Detroit varasi venäläissentteri Fjodorovin vuoden 1989 NHL-draftin 4. kierroksella. Fjodorov pelasi Detroitissa vuodet 1990–2003 ja kokosi 954 tehopistettä 908 ottelussa. Hän on seurahistorian maaleissa neljäs (400), syötöissä seitsemäs (554) ja tehopisteissä kuudes.

– Olen erittäin kiitollinen tästä kunnianosoituksesta. Olin onnekas päästessäni osaksi unohtumattomia joukkueita, ennen kaikkea kolmea Stanley Cupin voittajajoukkuetta. Nuo muistot ovat luonani ikuisesti, Fjodorov sanoi.

Fjodorov on Red Wingsin yhdeksäs numeronsa jäädytettäväksi saava pelaaja. Aiempia ovat muun muassa Gordie Howe, Nicklas Lidström ja Steve Yzerman.