NHL:n kohupelaajalta yllätyspaluu

Milan Lucic.Timothy T. Ludwig
Julkaistu 20.08.2025 09:21
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Koko viime kauden pelaamatta ollut Milan Lucic yrittää palata NHL-kaukaloihin.

St. Louis Blues on pestannut Lucicin tryout-jaksolle. 37-vuotias romuluinen hyökkääjä ei edustanut päättyneellä sesongilla mitään seuraa. 

Kaudella 2023–2024 hän pelasi vain neljä ottelua Bostonissa. Lucic loukkaantui syksyllä 2023. Muutamaa viikkoa myöhemmin hänet pidätettiin puolisonsa pahoinpitelystä epäiltynä. Syytteet kuitenkin hylättiin, sillä Lucicin puoliso ei suostunut todistamaan oikeudessa.

Kanadalainen hakeutui tapahtumien vuoksi NHL-pelaajien tukiohjelmaan. ESPN:n mukaan Lucic on suorittanut ohjelman hyväksytysti.

17 NHL-kautta pelannut voimahyökkääjä on Stanley Cup -voittaja keväältä 2011 Boston Bruinsin riveistä. Hän on rohmunnut urallaan 1 301 jäähyminuuttia. Tehopisteitä on kasassa 586.

