Ikoninen NHL-seura pian myyty? Mammuttimainen hintalappu

NHL-seura Pittsburgh Penguins on myynnissä. Sportsnetin mukaan kauppa saattaa edetä lähiaikoina.
Lähteen mukaan chicagolainen Hoffmannin perhe on kiinnostunut ostamaan Penguinsin nykyomistajalta Fenway Sports Groupilta.
Hoffmann Family Companies -yrityksen perustaja ja puheenjohtaja David Hoffmann omistaa muun muassa ECHL-liigan Florida Everbladesin. Penguins-kauppaan odotetaan Sportsnetin mukaan osallistuvan myös hänen poikansa Geoff.
Sportsnetin mukaan kauppahinta olisi muhkeat 1,5 miljardia euroa. Töitä asian maaliin saattamiseksi on kuitenkin vielä jäljellä, julkaisu kertoo.
Pittsburgh Penguins on voittanut NHL:n mestaruuden eli Stanley Cupin viisi kertaa. Edellisen kerran voitonjuhlat järjestettiin kesällä 2017. Joukkueen kapteenina toimii yksi NHL:n lähihistorian parhaista pelaajista, kanadalainen Sidney Crosby.