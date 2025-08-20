IS: Mikko Rantasta uhkaavat kymmenientuhansien eurojen sakot – ei mennyt asepalvelukseen

Julkaistu 20.08.2025 17:26

MTV URHEILU – STT

Syyttäjä vaatii jääkiekon NHL-tähdelle Mikko Rantaselle rangaistusta luvattomasta poissaolosta asepalveluksesta, Ilta-Sanomat uutisoi.

IS kertoo, että rangaistukseksi vaaditaan 10–15 päiväsakkoa. Sakon suuruus on lehden laskelmien mukaan noin 56 500–84 750 euroa riippuen päiväsakkojen määrästä.

IS:n mukaan aluesyyttäjä on kirjoittanut haastehakemuksessaan, että Rantasen olisi pitänyt saapua Kaartin jääkärirykmenttiin 15. huhtikuuta 2024 kello 16:een mennessä.

Rantanen ei koskaan saapunut Santahaminaan, vaan toimitti uuden lykkäysanomuksen, mutta sekin saapui myöhässä. Anomus hyväksyttiin IS:n mukaan 16. huhtikuuta kello 12.56.

Joukko-osaston komentajan puolto on lähetetty sähköpostilla aluetoimistoon 16. huhtikuuta kello 13.43, jolloin Rantasen luvattoman poissaolon katsotaan päättyneen.

