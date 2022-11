Patrik Laine päätyi Tampereella vihollisen alueelle – Joonas Korpisalolla naurussa pitelemistä: "Hän on raivoissaan!"

– ”Pate” on raivoissaan siitä, että olemme Ilveksen kopissa. Hän valittaa ihan kaikesta siellä, Korpisalo väritteli.

– Onhan tuota hauskaa seurata. Kuulimme tuosta asiasta pari päivää sitten ja Pate rupesi jo silloin valittamaan, että ”miksei me olla Tapparan kopissa”. Noh, Pate kyllä kehui kovasti Ilveksen kopin saunaa! Pakko antaa propsit siitä. Hieno koppi, hienot tilat, Korpisalo myhäili MTV Urheilulle.

– Täällä on hienot olosuhteet ja on mahtava päästä pelaamaan Tampereella. Ei sillä niin väliä, että mikä se pukukoppi on, Laine huikkasi uhittelujensa perään.