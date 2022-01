Pandemia voi johtaa salakavalaan addiktioon – tunnetko vaaranmerkit?

Brittiläinen mielenterveysjärjestö Mind varoittaa, että koronapandemian aikana yhä useampi ihminen on saattanut tulla liian riippuvaiseksi liikunnasta , jolla yritetään paikata poikkeuksellisten aikojen vuoksi rakoilevaa mielenterveyttä.

Mistä liikunta-addiktion tunnistaa?

Liikunnan tiedetään kohottavan mieltä ja auttavan jopa masennukseen , mutta liika on liikaa urheilussakin. Vuonna 2018 ilmestyneessä amerikkalaistutkimuksessa havaittiin , että toistuvat 90 minuutin liikuntarupeamat voivat olla jopa liikkumattomuutta haitallisempaa mielenterveydelle.

Pakonomainen treenaaminen on keino hallita kielteisiä tunteita, jollaisia esimerkiksi maailmaa riepotteleva kulkutauti nostaa pintaan. Liikunnasta saatava nautinto voi joskus johtaa pakonomaiseen käytökseen, jonka tarkoituksena on esimerkiksi vahvistaa itsetuntoa ja hallita yksinäisyyden aiheuttamaa tuskaa.

Pyrkimys muuttaa mielialaa liikunnan avulla voi kuitenkin kääntyä ihmistä vastaan. Yltiöpäinen urheileminen on vaaraksi ihmisen terveydelle, sillä ilman lepopäiviä vammojen riski kasvaa. Myös ihmissuhteet alkavat kärsiä jatkuvan treenaamisen seurauksena, kun liikunta alkaa kaventaa elämää.

Liikunta-addiktiosta kertoo esimerkiksi se, että liikunnasta on muodostunut elämän tärkein asia, joka on alkanut aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa tai töissä. Pakonomaisesti liikkuva ärsyyntyy, jos ei pääse treenaamaan. Raskaita liikuntatuokioita on päivittäin tai jopa useita kertoja päivässä. Edes väsymys, huonovointisuus tai vammat eivät saa pitämään välipäivää urheilusta. Treenille keksii aina tekosyyn.