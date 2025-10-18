Huumeriippuvaisten hoito haastaa Suomen terveydenhuoltoa. Päihdelääkäri Harri Seppälä peräänkuuluttaa koulutuksen tärkeyttä ja parempaa yhteistyötä sosiaalihuollon kanssa.

Huomenta Suomen aamussa keskusteltiin siitä, kuinka päihderiippuvaisille voitaisiin tarjota Suomessa jatkossa parempaa hoitoa.

– Meiltä ammattilaisilta puuttuu aika paljon osaamista, Terveystalon päihdelääkäri ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Harri Seppälä kertoo.

Seppälällä on alasta 25 vuoden kokemus. Hänen mukaansa yliopistolla lääkäreiksi opiskeleville tarjotaan vain vähän kursseja ja tunteja liittyen päihdelääketieteeseen ja -hoitoon. Sama ongelma toistuu niin perussairaanhoitajien kuin myös sosiaalityöntekijöiden koulutusohjelmissa.

– Arkinen osaaminen potilaan kohtaamisesta päihdehoidon erilaisiin mahdollisuuksiin on ikävä kyllä aika ohutta, Seppälä toteaa.

Miten potilas kohdataan?

Potilaan oikeanlainen ammatillinen kohtaaminen on äärimmäisen tärkeää.

– Päihderiippuvuudet ja sosiaaliset ongelmat aiheuttavat ihmisessä aikamoisia häpeän tunteita, Seppälä muistuttaa.

Hän varoittaa, että jos ammattilainen on mitenkään negatiivisesti varautunut kohdatessaan huumeriippuvaisen potilaan, joka voi myös olla negatiivisesti varautunut ja varuillaan, eivät lähtökohdat ole kovin hyvät.

Tästä syystä Seppälän mielestä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten peruskoulutusta pitäisi lisätä.

– Päihdelääketiede voisi ehdottomasti olla oma erikoisalansa, hän arvioi.

Tällä hetkellä päihdelääketiede tarjoaa lääkäreille vain erikoispätevyyttä.

– Jotta voitaisiin mahdollisimman hyvin auttaa ihmisiä auttamaan itseään, Seppälä summaa.

Rajallisten resurssien tehokas käyttö

Nykyisellään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rajallisia resursseja tuskin voidaan merkittävästi kasvattaa. Seppälä uskoo, että jo olemassa olevaa koneistoa voidaan käyttää tehokkaammin.

– Se tarvitsisi vielä parempaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä, hän kertoo.

Huumeriippuvaisia usein syytetään siitä, että he ovat itse ajaneet itsensä riippuvuuden tielle.

– Päihdekäytössä kysymys on siitä, että pyritään ratkaisemaan joitain hyvin ikäviä tai suorastaan sietämättömän oloisia tunnetiloja sillä päihdekäytöllä, Seppälä kertoo.