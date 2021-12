Pelkäätkö painon nousevan juhlapyhinä? Kokeile armollista 50 prosentin sääntöä

Loppuvuoden juhlinta on monelle laihduttajalle vaikeaa aikaa. Herkkuja on tarjolla paljon eikä liikunnalle välttämättä jää aikaa tai intoa. Vaikka painonhallinnassa yksittäistä kuukautta tärkeämpää on pitkäjänteinen työ, voivat ylimääräiset kilot harmittaa.