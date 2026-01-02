Ranskalaisen uutiskanavan BFM TV:n haltuun saamat valokuvat näyttävät juhlintaa, joka mahdollisesti edelsi tuhoisaa tulipaloa Sveitsissä.

Ranskalaiselle BFM TV -uutiskanavalle lähetetyt kaksi valokuvaa näyttävät mahdollisesti ratkaisevat hetket tulipalon syttymisestä sveitsiläisessä Crans-Montanan hiihtokeskuksen Le Constellation -baarissa uudenvuodenaattona.

Yhdessä kuvassa näkyy, miten katon lähellä pidetään kuohuviinipulloja, joissa on sädesuihkukynttilöitä. Samaisessa kuvassa katon vaahtomuovi näyttää syttyvän tuleen.

Ylen mukaan baarin katto oli vuorattu melua vaimentavalla vaahtomuovilla, joka näyttää roihahtaneen herkästi tuleen, ja jota pitkin liekit saattoivat levitä nopeasti.

Toisessa kuvassa baarin asiakas on toisen asiakkaan harteilla ja molemmilla on käsissään kuohuviinipullot sädesuihkukynttilöineen.

Kuvien aitoutta ei ole vielä vahvistettu. Yle kertoo kuitenkin löytäneensä useita muita kuvalähteitä, joiden mukaan baarin sisustus ja pinnoitukset näyttävät samanlaisilta kuin kyseisissä kuvissa.

BFM TV kertoo myös, että useiden silminnäkijöiden mukaan kynttilät saattoivat olla syynä baarin katon syttymiseen ja sen myötä tulipaloon sekä räjähdykseen, jossa menehtyi ainakin 47 ihmistä.

Kylmäävä yksityiskohta on, että baari mainosti itseään YouTubessa mainosvideolla, jossa näkyy samaisia kuohuviinipulloja varustettuina sädesuihkukynttilöillä.

"Yksi Sveitsin historian pahimmista tragedioista"

Tapauksen seurauksena on loukkaantunut 115 ihmistä, joista suurin osa vakavasti.

Sveitsin uusi presidentti Guy Parmelin pitää tapausta "yhtenä Sveitsin historian pahimmista tragedioista".

Paikallisen poliisin mukaan uhrien tunnistamisessa saattaa kestää useita päiviä tai jopa viikkoja. He edustavat useita eri kansallisuuksia.

Ranskan ulkoministeriö ilmoitti, että loukkaantuneiden joukossa on vähintään yhdeksän ranskalaista. Kahdeksan muuta on edelleen kadoksissa. FC Metzin 19-vuotias pelaaja on yksi vakavasti palovammoja saaneista loukkaantuneista.

Tapahtunutta tutkitaan onnettomuutena, ja terroriteon mahdollisuus on toistaiseksi suljettu pois. Alueelle julistettiin hätätila ja lentokielto.