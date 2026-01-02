Tulipalon seurauksena on loukkaantunut 115 ihmistä, joista suurin osa vakavasti.
Ulkoministeriö ja Suomen Bernin-suurlähetystö selvittävät tietoja, joiden mukaan Sveitsin Crans-Montanan tulipalossa loukkaantuneiden joukossa on Suomen kansalainen, kerrotaan ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä.
Viestinnästä kerrotaan, että suurlähetystö on aktiivisesti yhteydessä paikallisiin viranomaisiin selvittääkseen asiaa.
Hiihtokeskuksen baarissa Crans-Montanassa syttyi uudenvuodenyönä tulipalo, jonka seurauksena kymmeniä ihmisiä on kuollut ja yli sata loukkaantunut.
Mahdollisesta suomalaisuhrista kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.
"Yksi Sveitsin historian pahimmista tragedioista"
Tulipalon seurauksena on loukkaantunut 115 ihmistä, joista suurin osa vakavasti.
Sveitsin uusi presidentti Guy Parmelin pitää tapausta "yhtenä Sveitsin historian pahimmista tragedioista".
Paikallisen poliisin mukaan uhrien tunnistamisessa saattaa kestää useita päiviä tai jopa viikkoja. He edustavat useita eri kansallisuuksia.
Ranskan ulkoministeriö ilmoitti, että loukkaantuneiden joukossa on vähintään yhdeksän ranskalaista. Kahdeksan muuta on edelleen kadoksissa. FC Metzin 19-vuotias pelaaja on yksi vakavasti palovammoja saaneista loukkaantuneista.
Tapahtunutta tutkitaan onnettomuutena, ja terroriteon mahdollisuus on toistaiseksi suljettu pois. Alueelle julistettiin hätätila ja lentokielto.