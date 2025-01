Miksi osa vauvoista on "hyviä nukkujia"? Asiantuntijat varoittavat epärealistisista odotuksista

Miksi jotkut vauvat nukkuvat läpi yön, toiset eivät? Entä syntyykö hyväunisille vanhemmille hyvin nukkuvia vauvoja?

Kun perheeseen syntyy uusi vauva, vanhempia saatetaan onnitella hyvästä nukkujasta. Vauvan uni kiinnostaa lähimpiäkin, ja vanhempien väsymystä pahoitellaan. Mutta miksi osa vauvoista tuntuu heti kotiin saavuttuaan nukkuvan paremmin kuin toiset?

Yksilöllinen unentarve luo rytmin

Jotkut vauvat nukkuvat alusta asti paljon – jotkut eivät. Taustalla on muun muassa ihmisen yksilöllinen unentarve.

– Jos lapsella on tosi suuri unentarve, hänellä myös usein riittää unta paljon päivälle, ja paljon yölle, kätilö, sairaanhoitaja, uniohjaaja ja imetysohjaaja Sofia Berg kuvaa.

Vauvalla on jo syntyessään oma temperamenttinsa. Toiset ovat lunkeja, elämään rauhallisesti suhtautuvia. Heidän untaan ei mikään tunnu häiritsevän.

– Jos on temperamenttipiirteiltään ärtyvä vauva, häntä saattavat ne pienemmätkin asiat ärsyttää, Berg sanoo.

Vauvan vatsaa voi vääntää, tai huoneesta saattaa kuulua ääni, joka havahduttaa. Siinä missä yksi lapsi havahtuu ja nukahtaa itsekseen uudelleen, toinen voi reagoida suuremmin.

– Silloin tarvitaan enemmän vanhemman apua nukahtamiseen, Berg sanoo.

Isotalus, Finne ja Berg ovat kirjoittaneet lapsen nukkumisesta kirjan.

5–8 tuntia on vauvalle "läpi yön nukkumista"

Kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja sekä uni- ja imetysohjaaja Reetta Isotalus luopuisi ylipäätään vauvojen luokittelusta "hyviin" ja "huonoihin" nukkujiin.

– Se, mitä unelta odotetaan, on vähän semmoinen yhteiskunnan määrittelemä asia. Haluaisimme lisätä vanhemmissa tietoisuutta siitä, mikä kaikki on normaalia. Ei siis odoteta täysiä öitä pieniltä vauvoilta, tai isommiltakaan. Pienet taaperotkin heräilevät vielä öisin, ja se on ihan normaalia, Isotalus sanoo.

"Koko yön nukkuminen" on aikuisillekin häilyvä käsite: yksi nukkuu seitsemän tuntia ja kokee nukkuneensa paljon, toiselle riittävät vasta yhdeksän tunnin unet.

– Toiset vanhemmat voivat ajatella, että lapsi nukkuu hyvin, kun hän nukkuu viisi tuntia putkeen. Se voi aivan hyvin olla heille "läpi yön nukkuminen", ja itse asiassa 5–8 tuntia tarkoittaa monessa tutkimuksessakin vauvan "läpi yön nukkumista", terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja, uni- ja imetysohjaaja Tiia Finne sanoo.

– Toiset vanhemmat harmittelevat, jos heillä ei vauva nuku kahtatoista tuntia putkeen, ja ajattelevat, että lapsi ei siis nuku hyvin. Tämä on ehkä sellainen oletus, mikä vanhemmalla voi olla, mutta se on ikävä kyllä epärealistinen odotus monelle vauvalle. Toki ulkoiset tekijät ja se, miten me vanhemmat toimimme, vaikuttavat unien taustalla. Kuinka hyvät olosuhteet luomme nukkumiselle? Finne kuvaa.

Berg, Finne ja Isotalus ovat kirjoittaneet lapsen nukkumisesta teoksen Vauvan unen arvoitus (Tuuma-kustannus, 2024).

Vauvan heräily on normaalia: "Haluamme tuoda realistisia odotuksia vanhemmille"

Se, että vanhempi nukkuu mielellään kymmenen tunnin yöunia, ei valitettavasti kerro mitään lapsen unentarpeesta. Vauva ei ole vanhempansa kopio, vaan ainutlaatuinen pieni ihminen, jonka unentarve voi olla täysin erilainen kuin vanhemmilla.

– Haluamme tuoda realistisia odotuksia vanhemmille. Jos tietää, että vauva heräilee öisin, ja kahden-kolmen tunnin välein herääminen on normaalia vauvavuoden aikana, niin helpommin ajattelee "okei, meidän vauvamme heräsi kolme kertaa, se on ok eikä meillä ole mitään hätää, minä jaksan tämän", Sofia Berg kuvaa.

– Mutta jos luulee, että vauvan täytyy nukkua läpi yön ja illasta aamuun heräämättä, ja sitten vauva herääkin pari kertaa, niin ajatusmalli voi olla "meidän lapsi on todella huono nukkuja, mitä voin tehdä, ei tämän kuulu mennä näin". Se luo isomman stressin. Toisaalta, jos tilanne kuormittaa perhettä, on silloin tärkeä pyytää apua, oli heräilyjen määrä mikä tahansa.

