Kolumbialais-suomalainen tutkija käytti itseään koehenkilönä – paljastui yllättävä tieto liikunnan ja aivojen yhteydestä

The Grand Budapest Hotel -elokuvan keskivaiheilla rakastutaan ja tapetaan. Hotellin aulatyöntekijä tapaa tyttöystävänsä ja asianajaja murhataan – ja tutkija Ana Triana muistaa nämä kohdat sisältävän kymmenminuuttisen erittäin tarkasti.

Triana on nimittäin katsonut tämän kohdan elokuvavuoden 2014 yllätyshitistä kolmekymmentä kertaa.

Tällä viikolla Triana on jo Yhdysvalloissa, missä hän aloittaa kolmivuotisen tutkijapestin Illinois'n yliopistossa.

Triana katsoi saman kohdan The Grand Budapest Hotelista viidentoista viikon ajan joka maanantai ja perjantai samaan kellonaikaan samalla, kun hänen aivoistaan otettiin toiminnallista magneettikuvaa. Hän teki myös psykomotorista tarkkaavaisuutta ja työmuistia mittaavat testit, ja lisäksi hänen aivojaan kuvattiin lepotilassa.

Unella ja liikunnalla vaikutus työmuistiin

Miksi aivoergonomia on niin tärkeää, ja miten voisimme suojella aivojamme informaatiotulvalta?

– Ensimmäiseksi minun täytyy muistuttaa, että koska tämä on tutkimus yhdestä yksilöstä, sitä ei voi yleistää. Minun tapani ja fysiologiani eroavat muista ihmisistä, mutta tietenkin kaikilla ihmisillä on yhteisiä piirteitä. Vaikutusten viiveet voivat olla erilaisia eri ihmisille, Triana aloittaa vastauksensa.

Esimerkiksi unen merkitys on yhteinen kaikille, mutta vaikutusaaltojen pituudet – sen, miten monen päivän päähän vaikutukset ulottuvat – todennäköisesti vaihtelevat yksilöllisesti.

– Viestini on, että terveyteen liittyvistä rutiineista, kuten unesta ja liikunnasta, kannattaa huolehtia. Niillä on iso merkitys ja sillä, miten johdonmukaisesti niistä pitää kiinni, Triana vastaa.

– Tärkeää suoritusta edeltävänä yönä on tärkeä nukkua hyvin, mutta tärkeää on myös, miten on nukkunut edellisellä viikolla ja ehkä sitä edeltävälläkin.