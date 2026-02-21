Ylen olympiastudiossa esitettiin miesten 50 kilometrin kilpailun jälkeen väite, jonka mukaan Suomen hiihtomaajoukkueen valmennusryhmää olisi nähty kisojen aikana Milanossa jäähallissa ilman maskia. Hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kiistää puheet. Sosiaalinen media paljastaa kuitenkin muuta.

Ylen studio keskusteli viidenkympin kisan jälkeen Suomen maajoukkueen sairasteluun liittyvistä tukitoimista ja tartuntojen ehkäisystä. Keskustelu on ajankohtaista, sillä Iivo Niskanen joutui keskeyttämään 50 kilometrin kisan sairastettuaan alkuviikon Val di Fiemmessä.

Ylen lähetyksessä esitettiin väite, jonka mukaan Suomen maajoukkueen valmennusta olisi nähty kisarupeaman aikana Milanossa jäähallissa ilman maskia.

Maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kuuli väitteestä suomalaistoimittajilta. Pasanen kiisti asian.

– Ei ole meidän valmentajia käynyt Milanossa. Noh, lentokentällä on käyty viemässä porukkaa, mutta ei mitään muuta, Pasanen kuittasi.

Instagramin perusteella ainakin maajoukkueen valmennukseen kuuluva Pia Pekonen oli perjantaina Milanossa Leijonien olympiajääkiekko-ottelussa. Instagramin tarinoiden perusteella Pekonen oli tänään takaisin ladun varressa 50 kilometrin kisassa.

Sairastelleen Niskasen keskeytys ei tullut Pasaselle yllätyksenä.

– Ehkä, jos olisi ollut muutama päivä lisää, niin olisi auttanut. Se oli aika lähellä. Ei ihan riittänyt (aika), Pasanen harmitteli.

– Uskon, että hän olisi taistellut vähintään nelossijasta. Hän olisi voinut huippukuntoisena yrittää norjalaisten letkaan mukaan. Oikein hyvä onnistuminen, välineet ja kaikki viimeisen päälle, niin olisi voinut olla vielä kirkkaampi, Pasanen pohti.