Lentoyhtiö Finnair on perunut kahdeksan Helsingistä Lappiin suuntaavaa lentoa.
Finnair kertoi perjantaina, että sen lentoihin pohjoiseen on odotettavissa häiriöitä sään vuoksi.
Suurin osa perutuista lennoista on Kittilään. Yksi peruutuksista on aamun lento Rovaniemelle. Myös suurin osa Kittilästä Helsinkiin suuntaavista lennoista on peruttu tältä päivältä.
Lue myös: Kittilässä useita lentoja peruttu – syynä paukkupakkanen
Lisäksi Finnair on perunut tänään yhden iltaviideltä Saksan Hampuriin suuntaavan lennon.
Kovat pakkaset ovat aiheuttaneet lentojen perumisia viime päivinä. Suomessa mitattiin eilen perjantaina kuluvan talven toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat, kun Lapin Savukoskella mitattiin 42,8 astetta pakkasta.