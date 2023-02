Joka viides suomalaisnuori on itsetuhoinen – tällaisia varoitusmerkit voivat olla: "Kaikki itsetuhoinen puhe täytyy ottaa vakavasti"

Aikuinen, tunnista varoitusmerkit

– Kaikki itsetuhoinen puhe täytyy ottaa vakavasti. Me ei koskaan pystytä tietämään, mikä itsetuhoinen puhe on juuri sitä, joka johtaa itsemurhayritykseen tai tekoon.

– On tärkeä muistaa, että mikään itsetuhoisuus ei ole vähemmän vaarallista. Tutkimuksissa on todettu, että kaikki itsetuhoisuus lisää huomattavasti riskiä itsemurhayritykselle ja itsemurhalle, Miettinen muistuttaa.

Näin autat nuorta, jolla on itsetuhoisia ajatuksia

– Tämä ei pidä paikkaansa. Itsemurhasta on turvallista kysyä ja nuorelta kannattaa kysyä asiasta, jos se aiheuttaa huolta. Ilman, että kysyt asiasta suoraan, et voi tietää vastausta, Horneman sanoo.

– Kun nuori on saanut itselleen tarpeen mukaisen avun, on aikuisen hyvä muistaa hakea apua myös itselleen, koska kyseessä on vakava tilanne, Miettinen korostaa.

Mieli ry peräänkuuluttaa hallitukselta nuorille kasvurauhaa ja hoitovelan purkua

Mieli ry:n Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Frans Horneman korostaa, että vanhempien rooli on olla vanhempi, kun taas sotepalveluiden vastuulla on vastata nuorten avuntarpeeseen.

– Nuoret tarvitsevat aikuisen, jolla on aikaa kohdata heidät. Vastaanotollamme tapaan sellaisia nuoria, jotka kertovat, että olen ensimmäinen aikuinen, joka on kunnolla kuunnellut. Sitä ennen heitä on pomputeltu koulusta seuraavalle luukulle ja sieltä seuraavalle luukulle. Siinä vaiheessa nuori on jo sulkeutunut aika tehokkaasti, kun kukaan ei ole kohdannut tai auttanut häntä, Horneman sanoo.