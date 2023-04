"Ei tahdo ehtiä päivän aikana edes vessassa käymään" – lapsia työkseen hoitavat eivät enää jaksa

Toiminnanjohtajan mukaan pulaa on tällä hetkellä niin lastenhoitajista kuin koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajistakin. Tilanne on erityisen vaikea pääkaupunkiseudulla, mutta vaikeuksia on myös muualla maassa. Henkilökunnan jaksaminenkin mietityttää.