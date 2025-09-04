Paikoin runsas saalis, paikoin ihan tyhjää – sienisadossa on nyt paljon vaihtelua

Sienien satonäkymät vaihtelevat nyt paljon alueellisesti: paikoin sieniä on runsaasti, paikoin ei lainkaan. Sieniasiantuntija toivoo, että suomalaiset opettelisivat tunnistamaan muitakin hyviä ruokasieniä kuin perinteiset tatit, kantarellit ja suppilovahverot.

Sieniasiantuntija ja biologi Jarkko Korhonen harppoo Helsingin keskuspuistossa ja löytää heti täytettä sienikoriin.

– Tämä pohjanmesisieni on ihan hyvä ruokasieni. Näistä mesisienistä käytetään ainoastaan lakit. Jalka on puumaisen kova ja se perataan pois. Tässä lajissa kannattaa esikäsittelynä lyhyt kiehautus tehdä, jos tätä käyttää. Tämä sopii hyvin esimerkiksi keittosieneksi, esittelee Korhonen.

Sieniasiantuntijan koriin kertyy ruokasienien lisäksi muitakin kiinnostavia sienilajeja. Oikealla tuttuja kantarelleja ja herkkutatteja.MTV

Satokausi päässyt kunnolla vauhtiin

Sienisadossa on nyt paljon alueellista vaihtelua. Paikoin sieniä on paljon, paikoin ei yhtään.

– Meillähän oli kuuma ja kuiva elokuu, mutta nyt on ihan viikon parin sisällä tuntunut, että satokausi on ihan kunnolla päässyt vauhtiin. Tilanne on kuitenkin vaihteleva eri puolilla maata ja jopa hyvin pienialaisesti. Itse olen liikkunut Savossa ja Karjalassa ja siellä yksi metsä saattaa olla täynnä herkkutatteja ja toinen metsä täysin tyhjä, sanoo Korhonen.

Kun sikurirouskun lakkia pistelee sieniveitsellä, esiin purskahtaa runsaasti maitiaisnestettä.MTV

Uusia sienilajeja kannattaa opetella

Asiantuntija toivoisi, että suomalaiset opettelisivat tunnistamaan muitakin hyviä ruokasieniä tuttujen kantarellien, herkkutattien ja suppilovahveroiden lisäksi. Yksi hyvä ehdokas on violetinruskea sikurirousku, jonka makua kuvaillaan mausteiseksi ja aromaattiseksi.

– Tämän tuntomerkki on voimakas maitiaisnesteen erittyminen, jonka voi testata pistelemällä sieniveitsellä lakkiin. Tämä sopii monenlaisiin ruokiin erityisesti mausteena. Tätä ei kannata keittää. Sen voi suoraan paistaa pannulla, neuvoo Korhonen.

Keltainen jalka on limanuljaskan tuntomerkki. Tämän yksilön limainen lakin pinta on jo poistettu.MTV

Limanuljaska on erinomainen ruokasieni

Myös limanuljaska on nimestään huolimatta erinomainen ruokasieni. Limakerros tosin kannattaa nylkeä pois jo metsässä. Keltainen jalka on hyvä tuntomerkki.

– Tämä on hyvä mieto sieni, jolla on sitruksinen, hapokas maku ja toimii ilman keittämistä eli suoraan pannulle vaan, kannustaa Korhonen.

Pohjanmesisieni on parhaimmillaan nuorena. Siitä hyödynnetään vain lakit.MTV

Säätila ratkaisee satokauden pituuden

Se on vielä arvoitus, kuinka pitkään hyvä sienikausi tänä syksynä jatkuu.

– Ennustaminen on mahdotonta ja riippuu säätilasta. Jos saadaan sateita tasaisesti, olen toiveikas, että kausi jatkuisi pitkään, toivoo Korhonen.