Tunnistatko nämä sienet? Testaa tietämyksesi sienitestissä

etukuva sienitesti
Kuinka hyvin tunnet Suomen metsien sienet? Testaa tietämyksesi MTV Uutisten sienitestissä!Shutterstock
Julkaistu 31.08.2025 09:44

Emmi Niiniaho

Tunnistatko Suomen metsien sienet? Testaa tietämyksesi MTV Uutisten sienitestissä!

Moni turvautuu fiksusti keräämään metsässä vain itselleen tuttuja sieniä, mutta tässä tapauksessa hyviä ruokasieniä saattaa jäädä mättään reunalle mätänemään.

Toisaalta eri sienilajikkeet muistuttavat myös erehdyttävän paljon toisiaan, jolloin koriin saattaa kerätä epähuomiossa "vääriäkin" sieniä tai jopa myrkkysieniä.

Suomesta löytyy noin 2 000 eri sienilajia, joista syötäväksi kelpaa noin 200 lajia. Tiesithän, että apua tunnistukseen voi saada sienikirjojen lisäksi myös älypuhelinten sienisovelluksista.

Sienitietämystäsi voit testata myös alla olevalla MTV Uutisten sienitestillä!

Testi on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2023.

