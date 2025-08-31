Tunnistatko nämä sienet? Testaa tietämyksesi sienitestissä

Tunnistatko Suomen metsien sienet? Testaa tietämyksesi MTV Uutisten sienitestissä!
Moni turvautuu fiksusti keräämään metsässä vain itselleen tuttuja sieniä, mutta tässä tapauksessa hyviä ruokasieniä saattaa jäädä mättään reunalle mätänemään.
Toisaalta eri sienilajikkeet muistuttavat myös erehdyttävän paljon toisiaan, jolloin koriin saattaa kerätä epähuomiossa "vääriäkin" sieniä tai jopa myrkkysieniä.
Suomesta löytyy noin 2 000 eri sienilajia, joista syötäväksi kelpaa noin 200 lajia. Tiesithän, että apua tunnistukseen voi saada sienikirjojen lisäksi myös älypuhelinten sienisovelluksista.
Sienitietämystäsi voit testata myös alla olevalla MTV Uutisten sienitestillä!
Testi on julkaistu ensimmäisen kerran syyskuussa 2023.
Lue myös: Ruokatoimittaja Katin supernopea tapa kantarellien puhdistamiseen: "Ei ole aikaa hirvittävään sutimiseen"
Tuliko sienten syömisestä ilmavaivoja tai vatsakipua? Saattaa johtua tästä
Katso myös: Älä eksy sienimetsään – nappaa retkeilijöiden vinkit
7:48Kokeneet retkeilijät kertovat, miten välttää sienimetsään eksyminen.