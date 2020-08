Metsät pursuavat tatteja ja kantarelleja – sienikausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin

Kirpeitä haisuhaperoita on nyt paljon

Tänä vuonna näyttää kasvavan erityisen paljon kloorinhajuisia haisuhaperoita. Maultaan sieni on hyvin kirpeä ja kirpeyden poistaminen vaatisi monta keittokertaa tai pitkän liotuksen.

– En voi omasta puolestani suositella sitä ruokasieneksi, mutta tiedän, että esimerkiksi Venäjällä se on suosittu marinointisieni, huomauttaa Korhonen.

Kehnäsieni on herkullinen ruokasieni.

Sen sijaan kehnäsieni on herkullinen ruokasieni, jolla on selvät tuntomerkit: hunajanruskea lakki, jonka pinnalla vähän violettia, sormusmainen rengas jalassa ja sen päällä revontulikuvio.

– Se on kaunis, mieto sieni, joka kuuluu seitikkeihin, mutta sitä ei tarvitse pelästyä. Se ei näytä yhdeltäkään myrkylliseltä seitikiltä. Meillä on 600 seitikkilajia ja niistä vain yksi on tappavan myrkyllinen, tietää Korhonen.