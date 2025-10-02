Suurta huomiota herättäneen Australian myrkytysmurhaoikeudenkäynnin keskiössä ollut Erin Patterson aikoo valittaa tuomiostaan.
Asiasta kertoi torstaina Pattersonin asianajaja. Hän ei kuitenkaan avannut tarkemmin, millä perusteilla tuomiosta aiotaan valittaa.
Patterson, 50, tuomittiin syyskuussa elinkautiseen vankeuteen. Hän voi hakea ehdonalaiseen aikaisintaan 33 vuoden jälkeen.
Lue myös: BBC: Sienimurhaajan ainoa hengissä selvinnyt uhri avautui oikeudessa: "Olen vain puoliksi elossa"
Oikeus oli todennut jo heinäkuussa Pattersonin syyllistyneen aviomiehensä vanhempien sekä tämän tädin murhaan. Patterson oli toissa vuoden heinäkuussa pannut myrkyllistä kavalakärpässientä Wellingtonin pihviin, jota hän oli tämän jälkeen tarjoillut vierailleen.
Pattersonin katsottiin syyllistyneen lisäksi murhan yritykseen, sillä neljäs ruokavieras selvisi myrkytyksestä hengissä.
Patterson väitti koko oikeudenkäynnin ajan, että kyseessä oli vahinko.