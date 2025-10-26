Suppilovahverokastike valmistuu todella helposti Katin ohjeella.
Oletko jo säilönyt syksyn maut talteen ja pakastanut esimerkiksi suppilovahveroita? Suppilovahveroiden satokausi on tyypillisesti elokuun lopusta joulukuuhun, pysyvän lumen ja kovien pakkasten tuloon asti.
Lue myös: Suppilovahverokeitto, jonka ohjeen kaikki haluavat – tässä täydellisen sopan salainen raaka-aine
Suppilovahverot voi säilöä helposti pakastamalla.
– Pakasta niitä talvea varten kuumentamalla rasvattomalla pannulla. Kutistuessaan sienet vievät vähemmän tilaa pakastimessa, ja käytössäsi on aina helposti herkullisia sieniä. Muista kirjoittaa pakastepussiin vuosiluku ja mitä sieniä pussi sisältää, Hellapoliisina tunnettu Kati Jaakonen vinkkaa.
Suppilovahveroista voit valmistaa esimerkiksi kermaisen sienikastikkeen. Se maistuu sellaisenaan perunoiden kaverina tai lihan, kalan ja kanan seurana.
Katso videolta, miten helppo sienikastike valmistetaan ja nappaa ohje: